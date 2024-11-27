«Барса» одержала 4 подряд победы в ЛЧ, общий счет – 17:3. У дебютанта «Бреста» первое поражение в турнире в 5-м матче

«Барселона» одержала 4-ю подряд победу в Лиге чемпионов.

В матче 5-го тура общего этапа каталонцы разгромили «Брест » (3:0). Ранее команда Ханса-Дитера Флика обыграла в турнире «Янг Бойз» (5:0), «Баварию» (4:1) и «Црвену Звезду» (5:2).

Отметим, что «Брест», дебютировавший в ЛЧ в этом сезоне, проиграл впервые за 5 матчей – до этого команда из Лиги 1 одержала 3 победы и один раз сыграла вничью.

В следующем матче Лиги чемпионов «Барселона » сыграет с дортмундской «Боруссией». «Брест» встретится с ПСВ.