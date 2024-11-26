«Барселона» закрыла трибуну ультрас на «Монжуике». С фанатами была договоренность о компенсации штрафов за их поведение, но они не стали выплачивать 21 000 евро

«Барселона» закрыла фан-трибуну на «Олимпик Льюис Компанис».

Клуб объявил о том, что закрывает Espai d’Animació в связи с «невыполнением» группами-участниками определенных обязательств, которые они взяли на себя в ходе диалога с «блауграной».

Каталонцы сообщили, что были 14 раз оштрафованы за нарушение правил на этом участке стадиона. Существовала договоренность о том, что ультрас компенсируют убытки, однако вчера срок выполнения ими обязательств истек, поэтому принято решение закрыть доступ на трибуну.

As отмечает , что фанаты должны были возместить 21 тысячу евро – на столько «Барселону» оштрафовали в прошлом сезоне.