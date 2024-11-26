«Барселона» закрыла трибуну ультрас на «Монжуике». С фанатами была договоренность о компенсации штрафов за их поведение, но они не стали выплачивать 21 000 евро
«Барселона» закрыла фан-трибуну на «Олимпик Льюис Компанис».
Клуб объявил о том, что закрывает Espai d’Animació в связи с «невыполнением» группами-участниками определенных обязательств, которые они взяли на себя в ходе диалога с «блауграной».
Каталонцы сообщили, что были 14 раз оштрафованы за нарушение правил на этом участке стадиона. Существовала договоренность о том, что ультрас компенсируют убытки, однако вчера срок выполнения ими обязательств истек, поэтому принято решение закрыть доступ на трибуну.
As отмечает, что фанаты должны были возместить 21 тысячу евро – на столько «Барселону» оштрафовали в прошлом сезоне.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Барселоны»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости