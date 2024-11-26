Левандовски забил 22 гола в 23 матчах сезона за «Барселону» и сборную Польши
Роберт Левандовски в среднем забивает почти в каждой игре.
Нападающий «Барселоны» реализовал пенальти на 10-й минуте игры с «Брестом» в Лиге чемпионов.
Это его 22-й гол за клуб и сборную Польши в текущем сезоне. Он проводит 23-ю игру.
Подробно со статистикой 36-летнего форварда можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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