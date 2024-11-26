Левандовски забил 22 гола в 23 матчах сезона за «Барселону» и сборную Польши

Роберт Левандовски в среднем забивает почти в каждой игре.

Нападающий «Барселоны» реализовал пенальти на 10-й минуте игры с «Брестом » в Лиге чемпионов.

Это его 22-й гол за клуб и сборную Польши в текущем сезоне. Он проводит 23-ю игру.

Подробно со статистикой 36-летнего форварда можно ознакомиться здесь .