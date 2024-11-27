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Дембеле удален в матче «ПСЖ» с «Баварией». Вингер получил 1-ю желтую за споры, 2-ю – за подкат

Усман Дембеле получил красную карточку в Лиге чемпионов.

Вингер «ПСЖ» был предупрежден на 37-й минуте матча с «Баварией» за недовольство решениями судьи.

На 56-й минуте француз попытался в подкате выбить мяч у защитника мюнхенцев Альфонсо Дэвиса, после чего тот упал на газон. Главный судья Иштван Ковач принял решение показать Дембеле вторую желтую.

Ашраф Хакими, расстроенный удалением партнера, тоже получил желтую за споры.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoПСЖ
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дисквалификации
logoлига 1 Франция
Иштван Ковач судья
logoАльфонсо Дэвис
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