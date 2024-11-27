Дембеле удален в матче «ПСЖ» с «Баварией». Вингер получил 1-ю желтую за споры, 2-ю – за подкат

Усман Дембеле получил красную карточку в Лиге чемпионов.

Вингер «ПСЖ » был предупрежден на 37-й минуте матча с «Баварией» за недовольство решениями судьи.

На 56-й минуте француз попытался в подкате выбить мяч у защитника мюнхенцев Альфонсо Дэвиса , после чего тот упал на газон. Главный судья Иштван Ковач принял решение показать Дембеле вторую желтую.

Ашраф Хакими, расстроенный удалением партнера, тоже получил желтую за споры.