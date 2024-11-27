«Пошел нахер, плутократ Аль-Хелайфи!» Фанаты «Баварии» посвятили баннеры президенту «ПСЖ» во время матча ЛЧ
Фанаты «Баварии» выступили против Нассера Аль-Хелайфи во время матча ЛЧ с «ПСЖ».
Встреча 5-го тура Лиги чемпионов проходит в Мюнхене (1:0, второй тайм).
Болельщики хозяев вывесили два баннера, содержащие послание президенту «ПСЖ».
На первом из них написано: «Министр, владелец клуба, обладатель телевизионных прав, член исполкома УЕФА и председатель ECA (Ассоциация европейских клубов – Спортс’‘) – все в одном?»
На другом: «Футбол принадлежит мне? Пошел нахер, плутократ Аль-Хелайфи!»
Фото: x.com/StefanKumberger
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Bild
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