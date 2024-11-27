«Пошел нахер, плутократ Аль-Хелайфи!» Фанаты «Баварии» посвятили баннеры президенту «ПСЖ» во время матча ЛЧ

Фанаты «Баварии» выступили против Нассера Аль-Хелайфи во время матча ЛЧ с «ПСЖ».

Встреча 5-го тура Лиги чемпионов проходит в Мюнхене (1:0, второй тайм). Болельщики хозяев вывесили два баннера, содержащие послание президенту «ПСЖ ». На первом из них написано: «Министр, владелец клуба, обладатель телевизионных прав, член исполкома УЕФА и председатель ECA (Ассоциация европейских клубов – Спортс’‘) – все в одном?» На другом: «Футбол принадлежит мне? Пошел нахер, плутократ Аль-Хелайфи !» Фото: x.com/StefanKumberger