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«Пошел нахер, плутократ Аль-Хелайфи!» Фанаты «Баварии» посвятили баннеры президенту «ПСЖ» во время матча ЛЧ

Фанаты «Баварии» выступили против Нассера Аль-Хелайфи во время матча ЛЧ с «ПСЖ».

Встреча 5-го тура Лиги чемпионов проходит в Мюнхене (1:0, второй тайм).

Болельщики хозяев вывесили два баннера, содержащие послание президенту «ПСЖ».

На первом из них написано: «Министр, владелец клуба, обладатель телевизионных прав, член исполкома УЕФА и председатель ECA (Ассоциация европейских клубов – Спортс’‘) – все в одном?»

На другом: «Футбол принадлежит мне? Пошел нахер, плутократ Аль-Хелайфи!» 

Фото: x.com/StefanKumberger

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Bild
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