«Сафонов доказал, что российская школа вратарей – одна из лучших в мире». Чанов о голкипере «ПСЖ»

Вячеслав Чанов отметил высокий уровень российской вратарской школы.

«Сафонов доказал в «ПСЖ », что российская школа вратарей – одна из лучших в мире. Матвей конкурирует с голкипером очень высокого уровня. Мы думали, сколько ему будут давать игрового времени. И пока он не подводит, о нем очень хорошие отзывы.

Будем надеяться, что так и будет продолжаться. Мне бы хотелось пожелать ему удачи и продолжать движение вперед. И главное, чтобы без травм», – сказал бывший вратарь сборной СССР.