«Сафонов доказал, что российская школа вратарей – одна из лучших в мире». Чанов о голкипере «ПСЖ»
Вячеслав Чанов отметил высокий уровень российской вратарской школы.
«Сафонов доказал в «ПСЖ», что российская школа вратарей – одна из лучших в мире. Матвей конкурирует с голкипером очень высокого уровня. Мы думали, сколько ему будут давать игрового времени. И пока он не подводит, о нем очень хорошие отзывы.
Будем надеяться, что так и будет продолжаться. Мне бы хотелось пожелать ему удачи и продолжать движение вперед. И главное, чтобы без травм», – сказал бывший вратарь сборной СССР.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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