Кузяев не покинет «Гавр» зимой, об этом сообщил директор клуба
В «Гавре» исключили возможный уход Далера Кузяева зимой.
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что петербургский клуб ведет переговоры о переходе 31-летнего полузащитника. По его данным, вероятность того, что это произойдет уже зимой, составляет 60-70%.
– Возможен ли уход Кузяева зимой? Писали про переговоры с «Зенитом».
– Далер точно останется в клубе. У нас с ним нет никаких проблем, – сказал технический директор «Гавра» Мохамед Эль Харраз.
Контракт Кузяева с «Гавром» рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне Лиги 1 31-летний хавбек провел 10 матчей и забил 1 мяч. Его статистика – здесь.
Директор «Гавра» о Кузяеве и «Зените»: «Он не хочет туда переходить»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости