Кузяев не покинет «Гавр» зимой, об этом сообщил директор клуба

В «Гавре» исключили возможный уход Далера Кузяева зимой.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что петербургский клуб ведет переговоры о переходе 31-летнего полузащитника. По его данным, вероятность того, что это произойдет уже зимой, составляет 60-70%.

– Возможен ли уход Кузяева зимой? Писали про переговоры с «Зенитом».

– Далер точно останется в клубе. У нас с ним нет никаких проблем, – сказал технический директор «Гавра» Мохамед Эль Харраз.

Контракт Кузяева с «Гавром » рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне Лиги 1 31-летний хавбек провел 10 матчей и забил 1 мяч. Его статистика – здесь .

Директор «Гавра» о Кузяеве и «Зените»: «Он не хочет туда переходить»