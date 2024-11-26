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Кузяев не покинет «Гавр» зимой, об этом сообщил директор клуба

В «Гавре» исключили возможный уход Далера Кузяева зимой.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что петербургский клуб ведет переговоры о переходе 31-летнего полузащитника. По его данным, вероятность того, что это произойдет уже зимой, составляет 60-70%.

Возможен ли уход Кузяева зимой? Писали про переговоры с «Зенитом».

Далер точно останется в клубе. У нас с ним нет никаких проблем, – сказал технический директор «Гавра» Мохамед Эль Харраз.

Контракт Кузяева с «Гавром» рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне Лиги 1 31-летний хавбек провел 10 матчей и забил 1 мяч. Его статистика – здесь.

Директор «Гавра» о Кузяеве и «Зените»: «Он не хочет туда переходить»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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возможные трансферы
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