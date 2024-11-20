Директор «Гавра» о Кузяеве и «Зените»: «Он не хочет туда переходить»
Спортивный директор «Гавра» опроверг возвращение Далера Кузяева в «Зенит».
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что петербургский клуб ведет переговоры о переходе 31-летнего полузащитника. По его данным, вероятность того, что это произойдет уже зимой, составляет 60-70%.
«Он не хочет туда переходить», – заявил Матье Бодмер.
Кузяев играл за «Зенит» с 2017 по 2023 год, а затем перешел в «Гавр». Контракт хавбека с французским клубом рассчитан до 2025 года.
В текущем сезоне Лиги 1 россиянин сыграл в 9 матчах, выйдя в старте в трех из них. На его счету 1 гол. Статистику Кузяева можно увидеть здесь.
У «Гавра» Кузяева финансовые проблемы – дефицит более 10 млн евро. Исправить ситуацию могут продажи игроков зимой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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