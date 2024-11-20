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Кузяев вернется в «Зенит» зимой с вероятностью 60-70%. Клуб ведет переговоры с хавбеком «Гавра» (Иван Карпов)

«Зенит» ведет переговоры с Далером Кузяевым.

По информации инсайдера Ивана Карпова, 31-летний полузащитник «Гавра» с вероятностью 60-70% уже зимой вернется в петербургский клуб.

Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 по 2023 годы. Последние полтора сезона россиянин провел во французском «Гавре».

Ранее сообщалось, что у «Гавра» есть финансовые проблемы, исправить ситуацию могут продажи игроков зимой.

В текущем сезоне Лиги 1 сыграл в 9 матчах, выйдя в старте в трех из них. На его счету 1 гол. Статистику Кузяева можно увидеть здесь.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoДалер Кузяев
возможные трансферы
logoлига 1 Франция
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoГавр
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