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  • «Зенит», возможно, был бы ярче, будь у него ЛЧ. Сейчас он каждый год берет золото и топчется на месте. Легионеры уже думают: «Отпустите нас, пожалуйста». Глушаков о петербуржцах
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«Зенит», возможно, был бы ярче, будь у него ЛЧ. Сейчас он каждый год берет золото и топчется на месте. Легионеры уже думают: «Отпустите нас, пожалуйста». Глушаков о петербуржцах

Денис Глушаков поделился мнением о выступлениях «Зенита» в этом сезоне.

Команда Сергея Семака занимает 1-е место в таблице Мир РПЛ после 16 туров, набрав 39 очков. 

– Можно ли назвать футбол «Зенита» современным?

– «Зенит» плохо играет в этом сезоне. Вообще не похож на себя. Он начал сбавлять еще в конце прошлого сезона. «Зенит» не похож на себя образца трехлетней давности. Может, сейчас идет смена поколений. Может, легионеры заигрались, подустали. Не сказал бы, что «Зенит» показывает что-то яркое.

– В чем причина неяркой игры «Зенита»?

– Знаю Богдановича и его амбиции, думаю, он сейчас что-то придумает зимой. Не исключено, что будет распродажа и придут какие-то новые футболисты. Возможно, было бы лучше даже сейчас купить каких-то российских игроков. С Глушенковым, например, угадали. Слышал, Кузяев сейчас может вернуться. Если это произойдет, он им поможет спокойно. Такая «собака» в центр поля, может любую позицию закрыть.

Возможно, «Зенит» был бы ярче, будь у него Лига чемпионов. Ему сейчас некуда стремиться. Каждый год берет золото и топчется на месте. Мне кажется, легионеры уже затоптались и думают: «Отпустите нас уже, пожалуйста», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

«Кажется, все хотят, чтобы «Зенит» не стал чемпионом и «Краснодар» взял золото. Клуб проделал впечатляющую работу: академия, парк – это должно войти в историю». Глушаков об РПЛ

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
logoДенис Глушаков
logoЛига чемпионов УЕФА
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoСергей Семак
logoДалер Кузяев
logoМаксим Глушенков
logoЧемпионат.com
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