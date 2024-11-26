Илон Маск поздравил Роналду с победой над «Аль-Гарафой». Криштиану сделал дубль в матче азиатской ЛЧ

Илон Маск поздравил Криштиану Роналду с победой в матче азиатской Лиги чемпионов.

«Аль-Наср » обыграл катарскую «Аль-Гарафу» в 5-м туре общего этапа турнира – 3:1. Португалец забил два мяча . После матча Роналду написал в твиттере: «Важная победа!»

Этот пост прокомментировал владелец социальной сети Илон Маск. «Поздравляю!» – написал американский бизнесмен.

Роналду забил 450 голов после тридцатилетия