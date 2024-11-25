Роналду после 3:1 и дубля «Аль-Гарафе»: «Важная победа!» Фердинанд прокомментировал: «👽»
Криштиану Роналду отреагировал на победу в матче азиатской Лиги чемпионов.
«Аль-Наср» обыграл катарскую «Аль-Гарафу» в 5-м туре общего этапа турнира – 3:1. Португалец забил два мяча.
«Важная победа!» – написал Роналду после матча.
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал этот пост, оставив эмодзи инопланетянина («👽»).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Рио Фердинанда
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости