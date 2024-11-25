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Роналду после 3:1 и дубля «Аль-Гарафе»: «Важная победа!» Фердинанд прокомментировал: «👽»

Криштиану Роналду отреагировал на победу в матче азиатской Лиги чемпионов.

«Аль-Наср» обыграл катарскую «Аль-Гарафу» в 5-м туре общего этапа турнира – 3:1. Португалец забил два мяча. 

«Важная победа!» – написал Роналду после матча.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал этот пост, оставив эмодзи инопланетянина («👽»). 

Роналду забил 450 голов после тридцатилетия

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Рио Фердинанда
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Гарафа
logoРио Фердинанд
logoЛига чемпионов Азии Элита
logoКриштиану Роналду
logoАль-Наср Эр-Рияд
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