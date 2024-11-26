Журналист из Намибии о словах Переса про голосование «Золотого мяча»: «Он просто расстроен. Если бы я был представителем ведущей футбольной страны, каковы были бы его аргументы?»
Журналист из Намибии прокомментировал слова Флорентино Переса о «Золотом мяче».
Комментируя итоги голосования, по итогам которого лучшим футболистом сезона был признан Родри, президент «Реала» заявил: «УЕФА изменил систему, голосовать должны признанные люди. Без Намибии, Уганды, Албании и Финляндии победил бы Винисиус – спасибо финну, что ушел из жюри».
«По сути, мне кажется, что это просто слова расстроенного человека, коим является господин Перес. То есть он считает, что жители моей страны и других упомянутых стран не имеют существенного права голоса, потому что мы люди более низкого класса.
Я просто хотел бы знать: если бы я был представителем одной из ведущих футбольных стран и не был согласен с его мнением, каковы были бы его аргументы?» – сказал Шифени Никодемус.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Cadena SER
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