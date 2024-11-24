Перес о Винисиусе: «Он лучший игрок в мире для «Реала» и большинства болельщиков. Клуб и фанаты гордятся им и всем, что ему пришлось пережить, во многом несправедливо»

Флорентино Перес заявил, что «Реал» гордится Винисиусом Жуниором.

«Мы гордимся таким игроком, как Винисиус . Для нас и для большинства футбольных болельщиков он лучший игрок в мире.

Дорогой Вини, я хочу, чтобы ты знал, что фанаты «Реала» гордятся тобой. Всем тем, что тебе пришлось пережить, во многом несправедливо.

Все это сделало тебя тем игроком, которым ты являешься», – заявил президент «Мадрида », выступая на Генеральной ассамблее клуба.

Вингер «Реала» и сборной Бразилии занял второе место в голосовании «Золотого мяча» – приз достался хавбеку «Ман Сити» и Испании Родри.

Перес о «Золотом мяче»: «Родри – великий футболист, заслужил награду, но не в этом году. По любым критериям должен был победить игрок «Реала» – Винисиус, Карвахаль, Беллингем»