Перес о Винисиусе: «Он лучший игрок в мире для «Реала» и большинства болельщиков. Клуб и фанаты гордятся им и всем, что ему пришлось пережить, во многом несправедливо»
Флорентино Перес заявил, что «Реал» гордится Винисиусом Жуниором.
«Мы гордимся таким игроком, как Винисиус. Для нас и для большинства футбольных болельщиков он лучший игрок в мире.
Дорогой Вини, я хочу, чтобы ты знал, что фанаты «Реала» гордятся тобой. Всем тем, что тебе пришлось пережить, во многом несправедливо.
Все это сделало тебя тем игроком, которым ты являешься», – заявил президент «Мадрида», выступая на Генеральной ассамблее клуба.
Вингер «Реала» и сборной Бразилии занял второе место в голосовании «Золотого мяча» – приз достался хавбеку «Ман Сити» и Испании Родри.
Перес о «Золотом мяче»: «Родри – великий футболист, заслужил награду, но не в этом году. По любым критериям должен был победить игрок «Реала» – Винисиус, Карвахаль, Беллингем»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
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