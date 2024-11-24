Флорентино Перес: «У «Реала» лучшая академия в мире. Карвахаль, Васкес, Гарсия, Вальверде, Родриго и Винисиус прошли через систему клуба»

Флорентино Перес назвал академию «Реала» лучшей в мире.

«Шесть игроков нынешнего состава прошли через систему клуба – Карвахаль , Лукас Васкес , Фран Гарсия , Вальверде , Родриго и Винисиус.

Это позволяет уверенно говорить о том, что у нас лучшая академия в мире», – сказал президент «Реала », выступая на Генеральной ассамблее клуба.

Отметим, что после трансферов Вальверде (из «Пеньяроля»), Родриго (из «Сантоса») и Винисиус (из «Фламенго») играли за молодежную команду «Реала».