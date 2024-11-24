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Флорентино Перес: «У «Реала» лучшая академия в мире. Карвахаль, Васкес, Гарсия, Вальверде, Родриго и Винисиус прошли через систему клуба»

Флорентино Перес назвал академию «Реала» лучшей в мире.

«Шесть игроков нынешнего состава прошли через систему клуба –  Карвахаль, Лукас Васкес, Фран Гарсия, Вальверде, Родриго и Винисиус.

Это позволяет уверенно говорить о том, что у нас лучшая академия в мире», – сказал президент «Реала», выступая на Генеральной ассамблее клуба.

Отметим, что после трансферов Вальверде (из «Пеньяроля»), Родриго (из «Сантоса») и Винисиус (из «Фламенго») играли за молодежную команду «Реала».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoФлорентино Перес
logoРодриго
logoЛа Лига
logoДаниэль Карвахаль
logoФран Гарсия
logoЛукас Васкес
logoФедерико Вальверде
logoВинисиус Жуниор
logoРеал Мадрид Кастилья
logoРеал Мадрид U-19
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