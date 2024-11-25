Ткаченко о невручении Винисиусу «Золотого мяча»: «В футболе есть такая вещь: никогда заранее не радуйся. А он уже начал хвастаться, выделываться. Победа Родри меня обрадовала»

Герман Ткаченко рассказал, почему его обрадовало вручение «Золотого мяча» Родри.

Глава компании ProSports Management дал интервью Федору Смолову .

– Что меня в последнее время радостно удивило – это «Золотой мяч » Родри . Про два аспекта, две вещи хочу сказать: во-первых, это высокое качество. Качество трудовой этики, качество работы, качество «неглянцевости». Качество, чтобы виктимизмом не быть, когда жертва имеет какое-то особое преимущество. Ну что это такое?

И второе – в футболе есть такая вещь: никогда заранее не радуйся. Когда я был руководителем клуба, мне, бывало, писали «С победой!» на 92-й – и такое случалось, что не дай бог.

И здесь тоже: он [Винисиус Жуниор ] уже начал хвастаться, выделываться. Это важно не только спортсменам, но и другим людям, – сказал Ткаченко.

– Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь, – добавил Смолов.