  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ткаченко о невручении Винисиусу «Золотого мяча»: «В футболе есть такая вещь: никогда заранее не радуйся. А он уже начал хвастаться, выделываться. Победа Родри меня обрадовала»
3

Ткаченко о невручении Винисиусу «Золотого мяча»: «В футболе есть такая вещь: никогда заранее не радуйся. А он уже начал хвастаться, выделываться. Победа Родри меня обрадовала»

Герман Ткаченко рассказал, почему его обрадовало вручение «Золотого мяча» Родри.

Глава компании ProSports Management дал интервью Федору Смолову

– Что меня в последнее время радостно удивило – это «Золотой мяч» Родри. Про два аспекта, две вещи хочу сказать: во-первых, это высокое качество. Качество трудовой этики, качество работы, качество «неглянцевости». Качество, чтобы виктимизмом не быть, когда жертва имеет какое-то особое преимущество. Ну что это такое?

И второе – в футболе есть такая вещь: никогда заранее не радуйся. Когда я был руководителем клуба, мне, бывало, писали «С победой!» на 92-й – и такое случалось, что не дай бог. 

И здесь тоже: он [Винисиус Жуниор] уже начал хвастаться, выделываться. Это важно не только спортсменам, но и другим людям, – сказал Ткаченко.

– Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь, – добавил Смолов. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал ProSports Management
logoРодри
logoГерман Ткаченко
logoЗолотой мяч
logoФедор Смолов
logoВинисиус Жуниор
logoпремьер-лига Россия
logoЛа Лига
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoРеал Мадрид
logoКраснодар
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Перес о «Золотом мяче»: «УЕФА изменил систему, голосовать должны признанные люди. Без Намибии, Уганды, Албании и Финляндии победил бы Винисиус – спасибо финну, что ушел из жюри»
171вчера, 12:13
Перес о «Золотом мяче»: «Родри – великий футболист, заслужил награду, но не в этом году. По любым критериям должен был победить игрок «Реала» – Винисиус, Карвахаль, Беллингем»
85вчера, 11:41
Нино: «Винисиус заслужил «Золотой мяч». Бывало, что приз доставался кому-то не совсем справедливо. Сейчас как раз такой случай»
3822 ноября, 16:53
Родри о «Золотом мяче»: «Все были уверены в победе Винисиуса, я поехал на церемонию без оптимизма на свой счет. Об этой истории можно написать книгу»
7421 ноября, 09:05
Советник президента «Барсы» о «Золотом мяче»: «Винисиус мог выиграть по таланту, но тогда у Месси их было бы 13. Мне нравится, какой пример Родри подает детям – в отличие от Вини»
6720 ноября, 16:44
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Генич о словах про «псину»: «Я не Дзюбу так назвал, там же обезличено. Артем унизил мою карьеру – не считаю его слова достойными другого ответа»
1 минуту назад
Флаг Люксембурга, значок «Барсы», конь – сумку какого футболиста РПЛ мы загадали?
31 минуту назадСпецпроект
Глава Ла Лиги Тебас о критике от Переса: «Иногда он теряет связь с реальностью. Надеюсь, что хотя бы слова о «Реале», за который я болею, соответствуют действительности»
536 минут назад
Евгений Ловчев: «Футбол прогрессирует, становится быстрее, но Россия из-за отстранения движется в другую сторону. Месси и Роналду признавались лучшими, потому что мыслили быстрее других»
1453 минуты назад
Роналду забил 450 голов после тридцатилетия
4754 минуты назад
Кейн о 17-м месте «Баварии» в ЛЧ: «Мы не привыкли идти так низко. Чтобы попасть в топ-8, надо выиграть все оставшиеся матчи, знаем, что на кону многое»
7сегодня, 18:26
«МЮ» может купить нового форварда зимой. Клубу интересны Мармуш, Бонифасе, Осимхен и Коло-Муани
18сегодня, 18:21
Карпин о матче со сборной легионеров: «Можно и двусторонку провести – «брунейский» состав против «сирийского». Но ощущения совсем другие, когда тебе противостоит национальная сборная»
7сегодня, 17:45
Аспас – защитнику «Барсы» Мартину после неудаления в конце 1-го тайма: «Тренер заменил тебя, увидев, что ты на мне сфолил». Жерар ответил форварду «Сельты»: «Незначительное нарушение»
23сегодня, 17:38
Роналду забил 912-й и 913-й голы в карьере. У форварда 6 мячей в 5 последних матчах за «Аль-Наср» и Португалию
113сегодня, 17:30
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Удинезе» и «Эмполи» сыграли вничью, «Венеция» против «Лечче»
1236 минут назад
Энрике перед матчем ЛЧ: «Бавария» – фаворит любого турнира. Как и «ПСЖ», они стремятся владеть мячом. Проблема в том, что мяч один, кто-то будет страдать»
235 минут назад
Лига чемпионов Азии. «Аль-Наср» Роналду в гостях победил «Аль-Гарафу», «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Кванчжу» в среду
4сегодня, 18:30Live
«Соболев – фигура для РПЛ и потеря для «Спартака». Булатов о форварде «Зенита»
18сегодня, 18:10
Кристиан Пулишич: «Горжусь, что я американец и представляю свою страну в Европе. Надеюсь, это вдохновит детей в США, и они скажут: «Может, я смогу так же»
6сегодня, 18:02
Генич о «Спартаке» и 5:2 с «Локомотивом»: «Никогда не видел такой команды, как в 1-м тайме. Какого борща они поели, не знаю. Красно-белые удивили соперника высочайшим темпом»
10сегодня, 17:57
Энрике про Сафонова в составе «ПСЖ» на игру с «Баварией»: «Хочу, чтобы все игроки были готовы к каждому матчу. Это цель на текущий сезон и все последующие»
9сегодня, 17:39
Якубко про 11:0 России с Брунеем: «Издевательство над людьми, которые не могли выйти со своей половины. Можно было просто 11 человек с улицы взять. Не знаю, есть ли смысл в таких матчах»
14сегодня, 17:00
«Аль-Наср» зашел в киберспорт и подписал чемпиона мира по FC 24
сегодня, 16:59Киберспорт
Мичел признан тренером месяца в Ла Лиге – он опередил Симеоне и Альгуасиля. «Жирона» выиграла 3 матча подряд
4сегодня, 16:34