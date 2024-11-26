«Пермскому краю не до спорта. Мы одни из главных доноров страны – нефть, золото, алмазы. Все деньги идут в федеральный бюджет». Попов о футболе в Перми
Алексей Попов рассказал о том, что мешает развитию футбола в Перми.
– Футбол в Перми сейчас мертв?
– Я бы сказал – залег на дно. Пермскому краю не до спорта, сейчас другие приоритеты. Мы одни из главных доноров страны, у нас есть все – нефть, газ, золото, алмазы. Все пермские деньги идут в федеральный бюджет, а на сам край остается мало.
Если 90-х годах наш город был намного лучше Екатеринбурга, Челябинска и Казани, то в последнее время Пермь стала очень серой и блеклой.
Надеюсь, когда-то спорт тут начнет снова развиваться. Первые поползновения есть – начали строить какой-то универсальный стадион, облагородили город к 300-летию, – сказал экс-игрок «Амкара».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sport24.ru
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