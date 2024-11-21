Валерий Газзаев: «Профессиональный спорт должен финансироваться за счет частных инвестиций. У нас 70-80% футбола существуют за счет государственных и региональных финансов»

Валерий Газзаев высказался против государственного финансирования клубов.

«Я вообще считаю, что весь профессиональный спорт должен финансироваться за счет частных инвестиций. Только частные инвестиции способны давать хороший результат.

А у нас, наверное, процентов 70-80 всего футбола существуют за счет государственных и региональных финансов», – заявил экс-тренер ЦСКА и сборной России.