Валерий Газзаев: «Профессиональный спорт должен финансироваться за счет частных инвестиций. У нас 70-80% футбола существуют за счет государственных и региональных финансов»
Валерий Газзаев высказался против государственного финансирования клубов.
«Я вообще считаю, что весь профессиональный спорт должен финансироваться за счет частных инвестиций. Только частные инвестиции способны давать хороший результат.
А у нас, наверное, процентов 70-80 всего футбола существуют за счет государственных и региональных финансов», – заявил экс-тренер ЦСКА и сборной России.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «КП Спорт»
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