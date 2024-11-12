Губернатор Самарской области: «Нами пытаются манипулировать группы, зарабатывающие сотни миллионов бюджетных денег на футболе, хоккее. Я не буду на это смотреть сквозь пальцы»

Губернатор Самарской области высказался о растрате бюджетных денег.

«Профессиональные команды... Ну что такое? Нами пытаются манипулировать определенные группы, которые зарабатывают сотни миллионов бюджетных денег Самарской области, не имеющие никакого отношения к Самаре, на профессиональном футболе, хоккее и других видах спорта. Мы на это смотрим сквозь пальцы. А я не буду.

Мне говорят: не надо, там политические риски, болельщики… Я сам болельщик, но я болею за красивый футбол и каждый день душой болею за то, чтобы не тратили и не воровали деньги из бюджета.

Я считаю, когда мы отдаем сотни миллионов рублей и у нас 83-е место в стране по инфраструктуре, то это воровство. Я это буду последовательно пресекать.

Меня поймут, когда появятся новые объекты, и при этом команды останутся там, где они находятся, но в совершенно других условиях.

Не надо меня отговаривать принимать правильные решения. Все решения, которые мы принимаем, должны быть направлены на одно – на то, чтобы людям было лучше», – сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на совещании областного правительства.

Видео с совещания 11 ноября опубликовал телеграм-канал «Волжская защепка».