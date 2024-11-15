Тарханов о пенсии: «30 тысяч, по-моему. Можно не думать о пенсионных крохах – накоплений хватает, слава богу»

Александр Тарханов назвал сумму своей пенсии.

– У Вячеслава Колоскова пенсия – 50 тысяч рублей. А у вас?

– По-моему, 30 тысяч. Я не каждый месяц проверяю – просто знаю, что какая-то сумма капает на счет. Накоплений, слава богу, хватает – можно не думать о пенсионных крохах.

К тому же постоянно при деле. Последние полтора года провел в «Сочи ». Был советником президента по развитию молодежного футбола, курировал академию.

Но там уже своя система, ее трудно сломать. Игровые принципы, которые пытался заложить, кое-кто из тренеров не воспринимал. И в мае 2024-го я написал заявление об уходе, – рассказал экс-тренер клубов Мир РПЛ .