  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Беллингем признан лучшим игроком прошлого сезона Ла Лиги Испанской ассоциацией футболистов
Фото
15

Беллингем признан лучшим игроком прошлого сезона Ла Лиги Испанской ассоциацией футболистов

Джуд Беллингем признан лучшим футболистом Ла Лиги по версии игроков.

Полузащитник «Реала» получил приз лучшему игроку прошлого сезона Ла Лиги от Испанской ассоциации футболистов (AFE).

В предыдущем чемпионате Испании английский футболист провел 28 матчей, отметившись 19 голами и 6 ассистами. Это был его дебютный сезон в Ла Лиге. 

Фото: realmadrid.com/

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Реала»
logoРеал Мадрид
logoДжуд Беллингем
logoЛа Лига
рейтинги
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Реал» разгромил «Леганес» на выезде – 3:0! Мбаппе, Вальверде и Беллингем забили, у Винисиуса и Гюлера ассисты
79вчера, 19:21
Перес о календаре: «Реал» может сыграть 82 матча в сезоне, игры идут все позднее – это вредит игрокам. Нет времени на отдых, риск травмы увеличивается»
39вчера, 14:21
Перес о «Золотом мяче»: «Родри – великий футболист, заслужил награду, но не в этом году. По любым критериям должен был победить игрок «Реала» – Винисиус, Карвахаль, Беллингем»
85вчера, 11:41
Пети о Мбаппе: «Уверен, что Анчелотти и несколько игроков не хотели, чтобы он был в «Реале». У Килиана большое эго, а уже есть Беллингем и Винисиус, которые хотят быть звездами»
3722 ноября, 20:27
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Карпин о соперниках России: «Деваться некуда – или товарищеские с Брунеем, или не играть вообще. С Сан-Марино и Лихтенштейном все в отборе унижают себя?»
431 минуту назад
Каррагер о словах Салаха про контракт с «Ливерпулем»: «Это эгоистично, я разочарован. Сейчас важнее победа в АПЛ, а не будущее Мохамеда, Трента или ван Дейка»
941 минуту назад
Шкриньяр согласился перейти в «Ювентус». Туринцы хотят предложить «ПСЖ» своих игроков, чтобы снизить сумму трансфера (Foot Mercato)
557 минут назад
Карпин о Дзюбе в сборной: «Почему он должен получить вызов? Мы решили не приглашать возрастных игроков, на которых не сможем рассчитывать после возвращения. Все это не стоит выеденного яйца»
29сегодня, 21:24
Тебас о желании Переса транслировать футбол бесплатно: «А еще бесплатный хлеб, табак, джин и бесплатные шоты. Удачи»
48сегодня, 20:52
«МЮ» хочет подписать левого защитника и рассматривает Тео Эрнандеса, Дэвиса и Керкеза
12сегодня, 20:39
Джейми Каррагер: «Сити» не уволит Пепа, даже если не будет ничего выигрывать 2-3 года. Кто лучше него? Фергюсона и Клоппа тоже было невозможно уволить»
14сегодня, 20:25
Пеп о 5 подряд поражениях «Сити»: «Плохой сезон по нашим меркам, но мы заслуживаем терпения, когда проигрываем. С вершины можно только опуститься. Поздравим того, кто получит нашу корону»
11сегодня, 20:02
«Россия могла бы выйти в финал ЧМ-2018, если бы не Черчесов. Мне не нравится, что он мнит себя великим. При нем был всего один классный матч за 3 года». Попов о тренере
46сегодня, 19:43
«Интер» и «Ливерпуль» лидируют в рейтинге клубов от Opta, «Сити» – 3-й, «Реал» – 4-й, «Зенит» – 90-й. Индзаги доволен: «Работаем, чтобы радовать болельщиков и клуб»
20сегодня, 19:36
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Англии. «Ньюкасл» уступил «Вест Хэму»
87729 минут назад
Ротенберг-младший о работе в «Локо»: «Я всегда ставил самые высокие цели, когда был игроком, мечтал выиграть РПЛ. Параллельно понимал, что после футбола нужно тоже чем-то заниматься»
235 минут назад
Чемпионат Италии. «Удинезе» и «Эмполи» сыграли вничью, «Венеция» уступила «Лечче»
12450 минут назадLive
Микель Артета: «Арсенал» доминировал в матче с «Интером», который должен был выиграть ЛЧ в 2023-м, но не победил. Мы должны быть беспощадны и эффективны в штрафной»
6сегодня, 21:29
Генич о «Спартаке»: «Барко – суперприобретение. Про Угальде не могу этого сказать – у него нет такого набора качеств, как у Промеса, например. Квинси – легенда, он делал разницу»
4сегодня, 21:12
Райт об «МЮ» при Амориме: «6-е место по итогам сезона было бы идеальным результатом. Мне понравилось, что Рубен сказал, что изменится игра, прежде всего»
сегодня, 21:09
Чистяков не покинет «Зенит» зимой. С защитником не планируют расставаться, несмотря на интерес нескольких клубов (Metaratings)
2сегодня, 20:47
Пулишич о целях «Милана»: «Мы всегда стремимся побеждать и выигрывать титулы. ЛЧ – один из важнейших турниров, хотим пройти как можно дальше»
сегодня, 20:28
Кейн о матче с «ПСЖ» Сафонова: «Бавария» постарается завладеть мячом и прессинговать, особенно вратаря. Будет сложная игра против отличной команды»
8сегодня, 20:16
У Викарио перелом голеностопа. Вратарь «Тоттенхэма» перенес операцию
9сегодня, 20:09