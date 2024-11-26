Беллингем признан лучшим игроком прошлого сезона Ла Лиги Испанской ассоциацией футболистов

Джуд Беллингем признан лучшим футболистом Ла Лиги по версии игроков.

Полузащитник «Реала » получил приз лучшему игроку прошлого сезона Ла Лиги от Испанской ассоциации футболистов (AFE).

В предыдущем чемпионате Испании английский футболист провел 28 матчей, отметившись 19 голами и 6 ассистами. Это был его дебютный сезон в Ла Лиге.

Фото: realmadrid.com/