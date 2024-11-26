Беллингем признан лучшим игроком прошлого сезона Ла Лиги Испанской ассоциацией футболистов
Джуд Беллингем признан лучшим футболистом Ла Лиги по версии игроков.
Полузащитник «Реала» получил приз лучшему игроку прошлого сезона Ла Лиги от Испанской ассоциации футболистов (AFE).
В предыдущем чемпионате Испании английский футболист провел 28 матчей, отметившись 19 голами и 6 ассистами. Это был его дебютный сезон в Ла Лиге.
Фото: realmadrid.com/
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Реала»
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