Виктор Фонт: «Барса» могла сохранить Месси. Миллионы потрачены на Левандовского, Феррана, Рафинью. Но Лапорта выбрал Суперлигу и Переса, а не Лео»

Виктор Фонт рассказал, что «Барселона» могла сохранить Лионеля Месси.

Аргентинец покинул клуб в 2021 году. Одной из причин стали финансовые проблемы «Барселоны».

«Можно было сохранить Месси. Посмотрите на миллионы, потраченные на Левандовского, , Рафинью, Кунде.

Лапорта договорился с , чтобы « » заключила сделку с CVC (инвестиционная компания CVC Capital Partners инвестировала 2,7 миллиарда евро в обмен на 10% от прибыли по 50-летнему соглашению – Sports). Но Флорентино Перес сказал, что если вы поддерживаете CVC и Тебаса, то вылетаете из .

Либо Флорентино, либо Месси, и Лапорта выбрал Флорентино», – сказал бывший кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт.

Фонт об увольнении Хави: «Мы хотим, чтобы руководители «Барсы» уважали легенд, а не выгоняли их. Это случилось и с Месси – одна из самых больших ошибок в современной истории клуба»