Виктор Фонт: «Барса» могла сохранить Месси. Миллионы потрачены на Левандовского, Феррана, Рафинью. Но Лапорта выбрал Суперлигу и Переса, а не Лео»

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Виктор Фонт рассказал, что «Барселона» могла сохранить Лионеля Месси.

Аргентинец покинул клуб в 2021 году. Одной из причин стали финансовые проблемы «Барселоны».

«Можно было сохранить Месси. Посмотрите на миллионы, потраченные на Левандовского, Феррана Торреса, Рафинью, Кунде.

Лапорта договорился с Тебасом, чтобы «Барселона» заключила сделку с CVC (инвестиционная компания CVC Capital Partners инвестировала 2,7 миллиарда евро в обмен на 10% от прибыли Ла Лиги по 50-летнему соглашению – Sports). Но Флорентино Перес сказал, что если вы поддерживаете CVC и Тебаса, то вылетаете из Суперлиги.

Либо Флорентино, либо Месси, и Лапорта выбрал Флорентино», – сказал бывший кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт.

Фонт об увольнении Хави: «Мы хотим, чтобы руководители «Барсы» уважали легенд, а не выгоняли их. Это случилось и с Месси – одна из самых больших ошибок в современной истории клуба»

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59 комментариев
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По слову «Вообщем»- капипабер спалился, что это и есть ригоберка))
+46
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"Посмотрите на миллионы, потраченные на Левандовского, Феррана Торреса, Рафинью, Кунде."

Вместо них бегал бы один Месси?
+23
-11
+12
Ответ Overkiller
"Посмотрите на миллионы, потраченные на Левандовского, Феррана Торреса, Рафинью, Кунде." Вместо них бегал бы один Месси?
Ну всяк был бы лучше Левандовского вместе с Ферраном в разы. А Раф и Кунде другие позиции.

Левандовский весь прошлый сезон мертвый был, ожидать от него прорыва в этом, такое себе… а зп его просто ….
+18
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+12
Справедливости ради в покупке Левандовского не было необходимости, учитывая форму Обамеянга на тот момент.
Обамеянг себя действительно круто показал за пол сезона 2021/22 и как он сам недавно признался, он провел лучший период карьеры именно за Барселону и отдавал всего себя, начиная от тренировок и до самих игр, я уверен, что он бы продолжил а таком же темпе и минимум 2 сезона он мог бы смог ещё отыграть на том уровне, при должной дисциплине. Я это к тому, что тот Обамеянг не уступал Левандовскому, а в некоторых аспектах игры был даже лучше, во первых он быстрее, один из главных факторов, во вторых он может без проблем уйти от соперника один на один, плюс он на год моложе, но самый большой плюс для Барсы был бы в финансовом плане, во первых за Левандовского отдали 45 миллионов, во вторых зарплата, Левандовски получает больше 30 миллионов 2 сезон подряд, в первый сезон получал около 25 если не ошибаюсь, а Обамеянг был готов пойти на очень большие уступки ради Барселоны.
А в остальных трансферах была необходимость на тот момент, Рафинья был очень нужен, так как не было достаточно вингеров, нельзя было надеяться на одного Дембеле справа, который на тот момент часто травмировался, с Кунде тоже самое, все в клубе знали про травмы Араухо, плюс в целом на тот момент не хватало топ ЦЗ.
Трансфер Феррана также можно понять, стилистически игрок на позиции левого вингера был необходим на тот момент (сезон 2021/22), Фати часто травмировался, Депаю удобнее было играть в центре, как и Обамеянгу, Коутиньо уже сильно сдал на тот момент.
Но в целом я согласен со словами Фонта, деньги и после ухода Месси Барселона тратит не мало. На мой взгляд лучше пожертвовать сезон ради экономии финансов и разобраться со своими проблемами и игроками, у которых большие зарплаты, попробовать договориться с ними, плюс подписывать только свободных агентов и довериться молодёжи, а не подписывать дорогих игроков с огромной зарплатой. Даже сейчас не поздно, даже с нынешним составом Барселоны можно поставить хорошую игру и составить конкуренцию во всех турнирах, без покупки Нико и Ольмо, слева на фланге Рафинья шикарно себя проявил в прошлом сезоне, можно использовать схему с 4 ПЗЩ, как Хави часто использовал, также не стоит списывать со счетов Феррана и Фати, а в опорной зоне есть Кристенсен, который стал ключевым игроком Барселоны в конце прошлого сезона, именно благодаря переводу Кристенсена в опорную зону Хави решил несколько проблем Барселоны, главное это проблемы в обороне, когда весь подбор проигрывали и был хаос в нашей штрафной, а с Кристенсеном сразу стало спокойно, также было много новостей, что Флик хочет довериться Берналу и Касадо, которые впечатлили его на тренировках. С остальными позициями я не вижу проблем, возможно Бальде нужен будет конкурент слева, Валле пока что себя неплохо проявил.
В общем, экономия на данный момент Барселона необходима, чтобы в будущем вернуться на свой прежний уровень во всех планах, и в игровом, и в финансовом.
+13
-2
+11
Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
Зачем Месси идти в суд? Месси же все выплаты получил и до сих пор получает. Роналду подал в суд на Ювентус, у которого всё в порядке с финансами. И Роналду не воспитанник Ювентуса.
+18
-11
+7
Ответ wshnmn
Что он мог дать бчк? Каникулы в ПСЖ поставили всё на свои места.
А зачем тогда Лапорта строил свою предвыборную кампанию на сохранении Месси ?
+8
-4
+4
Новая сага старых соперников или как говорили ранее, критика на местах! Смысл только сейчас уже об этом говорить, да мы все знаем, что Лапорта лгал, ради победы, разыгрывая главный козырь в виде Месси, но чтобы сделал Фонт, если бы он победил на самом деле, вот в чем вопрос ? На мой взгляд, махать кулаками сейчас после драки, абсолютно бессмысленно и непродуктивно!!!✅
+4
-1
+3
Ответ Dexter Morgan
Именно Месси своими гигантскими премиальными за лояльность вбил гвоздь в крышку гроба Барселоны. Месси, если бы хотел остаться в Барселоне, мог бы урезать свои аппетиты. Барселона его вылечила в своё время, организовала переезд и дала работу ему и его семье. А Месси в трудные времена не помог. Барселона до сих пор ему платит за лояльность и всякие бонусы.
Как бы он урезал свои аппетиты ? В лиге есть же правило, по которому сумма следующего контракта не может быть меньше 50% от суммы предыдущего, так что забесплатно он даже при желании не смог бы играть )
+6
-3
+3
Ответ Pucheslav
При всём при этом Лапорта избирался обещая сохранить Месси в Барселоне
Ну так это железный беспроигрышный вариант.. Не один кандидат в президенты Барсы не выиграл бы выборы с лозунгом - Месси с пляжу.. Это ясно как день..
+3
-1
+2
Ответ Alexander Baskakov
Полностью согласен и поддерживаю) мог бы как Касорла играть.
Почитайте хотя бы биографию Касорлы, прежде чем проводить такие дикие аналогии. Человек чуть не лишился ноги, не мог не только играть, но и ходить, и родной клуб пришел ему на помощь, спас от инвалидности и перезапустил его карьеру после трёх лет больниц и операций в Англии.
+2
0
+2
Ответ Айтуар Куат
Комментарий удален модератором
а без Месси каждый сезон берут ЛЧ?
+4
-3
+1
Ответ Вячеслав Новиков
Левандовски был нужен для имиджа и спонсоров, да трансфер не особо нужный, но если играть одной молодёжью все спонсоры могут уйти и будет ещё глубже яма, поэтому по мне Лапорта почти всё делает правильно
Согласна! Тем боьее у нагеля то поляк хорошо играл. Кто мог предсказать, что левандовский так обленится и сдуетсы по игре через полгода?? Ну, и судя по интервью он в барсе больше чилил, так что неудивительно.
+1
0
+1
Ответ Fan of Sport
Справедливости ради в покупке Левандовского не было необходимости, учитывая форму Обамеянга на тот момент. Обамеянг себя действительно круто показал за пол сезона 2021/22 и как он сам недавно признался, он провел лучший период карьеры именно за Барселону и отдавал всего себя, начиная от тренировок и до самих игр, я уверен, что он бы продолжил а таком же темпе и минимум 2 сезона он мог бы смог ещё отыграть на том уровне, при должной дисциплине. Я это к тому, что тот Обамеянг не уступал Левандовскому, а в некоторых аспектах игры был даже лучше, во первых он быстрее, один из главных факторов, во вторых он может без проблем уйти от соперника один на один, плюс он на год моложе, но самый большой плюс для Барсы был бы в финансовом плане, во первых за Левандовского отдали 45 миллионов, во вторых зарплата, Левандовски получает больше 30 миллионов 2 сезон подряд, в первый сезон получал около 25 если не ошибаюсь, а Обамеянг был готов пойти на очень большие уступки ради Барселоны. А в остальных трансферах была необходимость на тот момент, Рафинья был очень нужен, так как не было достаточно вингеров, нельзя было надеяться на одного Дембеле справа, который на тот момент часто травмировался, с Кунде тоже самое, все в клубе знали про травмы Араухо, плюс в целом на тот момент не хватало топ ЦЗ. Трансфер Феррана также можно понять, стилистически игрок на позиции левого вингера был необходим на тот момент (сезон 2021/22), Фати часто травмировался, Депаю удобнее было играть в центре, как и Обамеянгу, Коутиньо уже сильно сдал на тот момент. Но в целом я согласен со словами Фонта, деньги и после ухода Месси Барселона тратит не мало. На мой взгляд лучше пожертвовать сезон ради экономии финансов и разобраться со своими проблемами и игроками, у которых большие зарплаты, попробовать договориться с ними, плюс подписывать только свободных агентов и довериться молодёжи, а не подписывать дорогих игроков с огромной зарплатой. Даже сейчас не поздно, даже с нынешним составом Барселоны можно поставить хорошую игру и составить конкуренцию во всех турнирах, без покупки Нико и Ольмо, слева на фланге Рафинья шикарно себя проявил в прошлом сезоне, можно использовать схему с 4 ПЗЩ, как Хави часто использовал, также не стоит списывать со счетов Феррана и Фати, а в опорной зоне есть Кристенсен, который стал ключевым игроком Барселоны в конце прошлого сезона, именно благодаря переводу Кристенсена в опорную зону Хави решил несколько проблем Барселоны, главное это проблемы в обороне, когда весь подбор проигрывали и был хаос в нашей штрафной, а с Кристенсеном сразу стало спокойно, также было много новостей, что Флик хочет довериться Берналу и Касадо, которые впечатлили его на тренировках. С остальными позициями я не вижу проблем, возможно Бальде нужен будет конкурент слева, Валле пока что себя неплохо проявил. В общем, экономия на данный момент Барселона необходима, чтобы в будущем вернуться на свой прежний уровень во всех планах, и в игровом, и в финансовом.
Ну так лапорта и новые спонсорские контракты вероятно подгонит (найк например). Так что ничего, если точечно усилятся. А так - помоему и так очевидно, что ставку на ла масию делают.
+2
-1
+1
Ответ Fan of Sport
Справедливости ради в покупке Левандовского не было необходимости, учитывая форму Обамеянга на тот момент. Обамеянг себя действительно круто показал за пол сезона 2021/22 и как он сам недавно признался, он провел лучший период карьеры именно за Барселону и отдавал всего себя, начиная от тренировок и до самих игр, я уверен, что он бы продолжил а таком же темпе и минимум 2 сезона он мог бы смог ещё отыграть на том уровне, при должной дисциплине. Я это к тому, что тот Обамеянг не уступал Левандовскому, а в некоторых аспектах игры был даже лучше, во первых он быстрее, один из главных факторов, во вторых он может без проблем уйти от соперника один на один, плюс он на год моложе, но самый большой плюс для Барсы был бы в финансовом плане, во первых за Левандовского отдали 45 миллионов, во вторых зарплата, Левандовски получает больше 30 миллионов 2 сезон подряд, в первый сезон получал около 25 если не ошибаюсь, а Обамеянг был готов пойти на очень большие уступки ради Барселоны. А в остальных трансферах была необходимость на тот момент, Рафинья был очень нужен, так как не было достаточно вингеров, нельзя было надеяться на одного Дембеле справа, который на тот момент часто травмировался, с Кунде тоже самое, все в клубе знали про травмы Араухо, плюс в целом на тот момент не хватало топ ЦЗ. Трансфер Феррана также можно понять, стилистически игрок на позиции левого вингера был необходим на тот момент (сезон 2021/22), Фати часто травмировался, Депаю удобнее было играть в центре, как и Обамеянгу, Коутиньо уже сильно сдал на тот момент. Но в целом я согласен со словами Фонта, деньги и после ухода Месси Барселона тратит не мало. На мой взгляд лучше пожертвовать сезон ради экономии финансов и разобраться со своими проблемами и игроками, у которых большие зарплаты, попробовать договориться с ними, плюс подписывать только свободных агентов и довериться молодёжи, а не подписывать дорогих игроков с огромной зарплатой. Даже сейчас не поздно, даже с нынешним составом Барселоны можно поставить хорошую игру и составить конкуренцию во всех турнирах, без покупки Нико и Ольмо, слева на фланге Рафинья шикарно себя проявил в прошлом сезоне, можно использовать схему с 4 ПЗЩ, как Хави часто использовал, также не стоит списывать со счетов Феррана и Фати, а в опорной зоне есть Кристенсен, который стал ключевым игроком Барселоны в конце прошлого сезона, именно благодаря переводу Кристенсена в опорную зону Хави решил несколько проблем Барселоны, главное это проблемы в обороне, когда весь подбор проигрывали и был хаос в нашей штрафной, а с Кристенсеном сразу стало спокойно, также было много новостей, что Флик хочет довериться Берналу и Касадо, которые впечатлили его на тренировках. С остальными позициями я не вижу проблем, возможно Бальде нужен будет конкурент слева, Валле пока что себя неплохо проявил. В общем, экономия на данный момент Барселона необходима, чтобы в будущем вернуться на свой прежний уровень во всех планах, и в игровом, и в финансовом.
Левандовски был нужен для имиджа и спонсоров, да трансфер не особо нужный, но если играть одной молодёжью все спонсоры могут уйти и будет ещё глубже яма, поэтому по мне Лапорта почти всё делает правильно
+4
-3
+1
Ответ dr. cage
Очевидно, что Лапорта не мог допустить такого сценария, при котором Лео бы остался в Барсе.. Ибо Месси к своим последним сезонам в Барсе обладал уже таким влиянием в клубе, что запросто мог угомонить все новаторство Лапорты в зародыше.. Начиная с того, что не дал бы Лапорте выгонять на мороз своих престарелых кентов, так и подписывать игроков, которые не нравятся Лео.. И поэтому Лапорта свою кампанию на выборах строил вокруг Месси - песпроигрышный вариант так сказать. За Лео поголовно были как в клубе, так и за его пределами.. Ну и слабые резалты с Месси в команде и без выглядят по разному.. Да и успехи тоже.. Ибо то же чемпионство - заслуга Лапорты.. Привёл Хави, Леву.. А если бы в команде остался Месси, то минимум половину лавров бы были за аргентинцем.. Ну и касательно финансов.. Последующие траты Барсы продемонстрировали, что при желании клуб мог сохранить Месси и его зп.. Тем более Ла Лига шла навстречу ради сохранения такого золотого актива.. Но Лапортой была выбрана стратегия - я один Дартаньян, остальные вокруг просто подышать вышли..
При всём при этом Лапорта избирался обещая сохранить Месси в Барселоне
+5
-4
+1
Ответ Dexter Morgan
Именно Месси своими гигантскими премиальными за лояльность вбил гвоздь в крышку гроба Барселоны. Месси, если бы хотел остаться в Барселоне, мог бы урезать свои аппетиты. Барселона его вылечила в своё время, организовала переезд и дала работу ему и его семье. А Месси в трудные времена не помог. Барселона до сих пор ему платит за лояльность и всякие бонусы.
Да ты одержим Месси. Опять прискакал нести про него дичь на ветку Барсы, и заодно нахваливать свою клубничку. Двойная одержимость.
И врать не надо. Барселона платит ему зарплату, которую должна была выплатить полностью ещё 3 года назад по контракту.
Кстати, от бонусов за лояльность он готов был отказаться сам, плюс от зарплаты за сезон 20/21, но Бартомеу не дал ему этого сделать.
+5
-4
+1
Ответ Overkiller
"Посмотрите на миллионы, потраченные на Левандовского, Феррана Торреса, Рафинью, Кунде." Вместо них бегал бы один Месси?
Он вообще бы не бегал. Ждал бы возможности замкнуть или левой пенки.
+2
-2
0
Что-то Фонт разговорился. Наверное готовится потихоньку к выборами нового президента, как раз к тому времени Лапорта дела немного в порядок приведёт и можно будет всяким Фонтам рулить. Главное правильно мозги всем затуманить.
+2
-2
0
Ответ Дмитрий_1116251224
Что-то Фонт разговорился. Наверное готовится потихоньку к выборами нового президента, как раз к тому времени Лапорта дела немного в порядок приведёт и можно будет всяким Фонтам рулить. Главное правильно мозги всем затуманить.
Ну мало ли чего этому фонту хочется.
Судя по абсурдности набросов этого клоуна, ему реально нечего предьявить лапорте и ко. Представляю, как этот шрифт...то есть фонт, распереживался изза итогов суда по негрейре 😅 учитывая ччто вся его "кампания" строится в основном на набросах и критиканстве лапорты...
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Ответ Caterina
Фонт конечно политик, а значит популист, но по фактам все верно говорит, не придерешься: Лапорта пошел на поводу у Переса, и отозвал уже согласованный контракт с Месси, обманув болельщиков, голосовавших за него, и самого Месси. А Перес добился своего, избавившись от Месси а ЛЛ и ослабив Барсу во всех отношениях. Все заявления о том, что Реалу нужна сильная Барса - не более чем популистское враньё.
Ахахахахаххаха))
Разблокирована новая сектантская мантра - Перес купил Лапорту и Мессю))
+6
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Лапорта всех нас наеДал
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0
Комментарий удален модератором
Лёг под Реал
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0
Ответ Alex.K71
Новая сага старых соперников или как говорили ранее, критика на местах! Смысл только сейчас уже об этом говорить, да мы все знаем, что Лапорта лгал, ради победы, разыгрывая главный козырь в виде Месси, но чтобы сделал Фонт, если бы он победил на самом деле, вот в чем вопрос ? На мой взгляд, махать кулаками сейчас после драки, абсолютно бессмысленно и непродуктивно!!!✅
Лучше даже и не проверятть, что "сделал" бы этот клоун фонт 🫣. Судя по его трепотне ничего порядочного (у него к примеру была инициатива за счет денег болельщиков покрывать долги барсы 😅, или там "легенд ставить на клбчевые посты"...). Плбс этот персонаж явно меньше контактов и авторитета имеет, чем лапорта, так что не факт, что банки и спонсоры пошли бы под него. Скорее бы их существенно уменьшилось.
+2
-2
0
Ответ Alex.K71
Новая сага старых соперников или как говорили ранее, критика на местах! Смысл только сейчас уже об этом говорить, да мы все знаем, что Лапорта лгал, ради победы, разыгрывая главный козырь в виде Месси, но чтобы сделал Фонт, если бы он победил на самом деле, вот в чем вопрос ? На мой взгляд, махать кулаками сейчас после драки, абсолютно бессмысленно и непродуктивно!!!✅
Лапорта возможно не лгал, и хотел оставить Месси, но потом взял свое обещание назад.
Что сделал бы Фонт, науке не известно. Но говорит он все правдоподобно. На то он и оппозиция)
+3
-3
0
Ответ Никита Смолов
Ну всяк был бы лучше Левандовского вместе с Ферраном в разы. А Раф и Кунде другие позиции. Левандовский весь прошлый сезон мертвый был, ожидать от него прорыва в этом, такое себе… а зп его просто ….
И кто ж знал заранее, что поляк обленится так через полгода? У нагеля он отлично играл.

Кунде и прочие - а эти позиции что, не надо было укреплять?
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Ответ Overkiller
"Посмотрите на миллионы, потраченные на Левандовского, Феррана Торреса, Рафинью, Кунде." Вместо них бегал бы один Месси?
Да этот популистский клоун совсем поплыл! Кунде можно сказать лучшее подписание команды хави.
+2
-2
0
Изначально было ясно, что это новое руководство Барселоны предало Лео Месси и всех своих болельщиков.
+1
-1
0
Ответ Капибарбер
Рональду игрушка Инфантино🤭 https://images.app.goo.gl/xmjFLt8MnP3A6nP57
Папа Римский тоже🤔
https://www.sportsbusinessjournal.com/-/media/Images/SBG-Photos/2016/06/02/Pope.ashx?w=928
+3
-3
0
Ответ Заборостроитель
Перес -- хозяин Барсы Месси игрушка Катара 😅
Рональду игрушка Инфантино🤭

https://images.app.goo.gl/xmjFLt8MnP3A6nP57
+10
-10
0
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