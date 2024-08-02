Виктор Фонт: «Барса» могла сохранить Месси. Миллионы потрачены на Левандовского, Феррана, Рафинью. Но Лапорта выбрал Суперлигу и Переса, а не Лео»
Виктор Фонт рассказал, что «Барселона» могла сохранить Лионеля Месси.
Аргентинец покинул клуб в 2021 году. Одной из причин стали финансовые проблемы «Барселоны».
«Можно было сохранить Месси. Посмотрите на миллионы, потраченные на Левандовского, Феррана Торреса, Рафинью, Кунде.
Лапорта договорился с Тебасом, чтобы «Барселона» заключила сделку с CVC (инвестиционная компания CVC Capital Partners инвестировала 2,7 миллиарда евро в обмен на 10% от прибыли Ла Лиги по 50-летнему соглашению – Sports). Но Флорентино Перес сказал, что если вы поддерживаете CVC и Тебаса, то вылетаете из Суперлиги.
Либо Флорентино, либо Месси, и Лапорта выбрал Флорентино», – сказал бывший кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт.
Фонт об увольнении Хави: «Мы хотим, чтобы руководители «Барсы» уважали легенд, а не выгоняли их. Это случилось и с Месси – одна из самых больших ошибок в современной истории клуба»
Вместо них бегал бы один Месси?
Левандовский весь прошлый сезон мертвый был, ожидать от него прорыва в этом, такое себе… а зп его просто ….
Обамеянг себя действительно круто показал за пол сезона 2021/22 и как он сам недавно признался, он провел лучший период карьеры именно за Барселону и отдавал всего себя, начиная от тренировок и до самих игр, я уверен, что он бы продолжил а таком же темпе и минимум 2 сезона он мог бы смог ещё отыграть на том уровне, при должной дисциплине. Я это к тому, что тот Обамеянг не уступал Левандовскому, а в некоторых аспектах игры был даже лучше, во первых он быстрее, один из главных факторов, во вторых он может без проблем уйти от соперника один на один, плюс он на год моложе, но самый большой плюс для Барсы был бы в финансовом плане, во первых за Левандовского отдали 45 миллионов, во вторых зарплата, Левандовски получает больше 30 миллионов 2 сезон подряд, в первый сезон получал около 25 если не ошибаюсь, а Обамеянг был готов пойти на очень большие уступки ради Барселоны.
А в остальных трансферах была необходимость на тот момент, Рафинья был очень нужен, так как не было достаточно вингеров, нельзя было надеяться на одного Дембеле справа, который на тот момент часто травмировался, с Кунде тоже самое, все в клубе знали про травмы Араухо, плюс в целом на тот момент не хватало топ ЦЗ.
Трансфер Феррана также можно понять, стилистически игрок на позиции левого вингера был необходим на тот момент (сезон 2021/22), Фати часто травмировался, Депаю удобнее было играть в центре, как и Обамеянгу, Коутиньо уже сильно сдал на тот момент.
Но в целом я согласен со словами Фонта, деньги и после ухода Месси Барселона тратит не мало. На мой взгляд лучше пожертвовать сезон ради экономии финансов и разобраться со своими проблемами и игроками, у которых большие зарплаты, попробовать договориться с ними, плюс подписывать только свободных агентов и довериться молодёжи, а не подписывать дорогих игроков с огромной зарплатой. Даже сейчас не поздно, даже с нынешним составом Барселоны можно поставить хорошую игру и составить конкуренцию во всех турнирах, без покупки Нико и Ольмо, слева на фланге Рафинья шикарно себя проявил в прошлом сезоне, можно использовать схему с 4 ПЗЩ, как Хави часто использовал, также не стоит списывать со счетов Феррана и Фати, а в опорной зоне есть Кристенсен, который стал ключевым игроком Барселоны в конце прошлого сезона, именно благодаря переводу Кристенсена в опорную зону Хави решил несколько проблем Барселоны, главное это проблемы в обороне, когда весь подбор проигрывали и был хаос в нашей штрафной, а с Кристенсеном сразу стало спокойно, также было много новостей, что Флик хочет довериться Берналу и Касадо, которые впечатлили его на тренировках. С остальными позициями я не вижу проблем, возможно Бальде нужен будет конкурент слева, Валле пока что себя неплохо проявил.
В общем, экономия на данный момент Барселона необходима, чтобы в будущем вернуться на свой прежний уровень во всех планах, и в игровом, и в финансовом.
И врать не надо. Барселона платит ему зарплату, которую должна была выплатить полностью ещё 3 года назад по контракту.
Кстати, от бонусов за лояльность он готов был отказаться сам, плюс от зарплаты за сезон 20/21, но Бартомеу не дал ему этого сделать.
Судя по абсурдности набросов этого клоуна, ему реально нечего предьявить лапорте и ко. Представляю, как этот шрифт...то есть фонт, распереживался изза итогов суда по негрейре 😅 учитывая ччто вся его "кампания" строится в основном на набросах и критиканстве лапорты...
Разблокирована новая сектантская мантра - Перес купил Лапорту и Мессю))
Что сделал бы Фонт, науке не известно. Но говорит он все правдоподобно. На то он и оппозиция)
Кунде и прочие - а эти позиции что, не надо было укреплять?
https://www.sportsbusinessjournal.com/-/media/Images/SBG-Photos/2016/06/02/Pope.ashx?w=928
https://images.app.goo.gl/xmjFLt8MnP3A6nP57