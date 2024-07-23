Тебас о деле против него из-за жалобы «Реала»: «Перес пытается сместить демократически избранного президента Ла Лиги. Кто-то не может принять, что Суперлига была отвергнута всеми»

Теги Реал Мадрид Ла Лига бизнес Хавьер Тебас Флорентино Перес Суперлига Европы Футбол

Хавьер Тебас отреагировал на дело со стороны спортивного трибунала Испании.

Ранее спортивный трибунал возбудил дело против президента Ла Лиги – была удовлетворена жалоба, поданная президентом «Реала» Флорентино Пересом по поводу дискриминации клуба при созыве ассамблеи Ла Лиги по поводу соглашения с фондом CVC.

Хавьер Тебас опубликовал в соцсетях видео, где дал комментарий о деле со стороны Спортивного административного трибунала Испании (TAD)

«Все те, кто думает, что меня дисквалифицируют, пусть продолжают сидеть и ждать», – сказал Хавьер Тебас. 

Также президент Ла Лиги заявил, что его отстранение является «настойчивым желанием» Флорентино Переса, но президенту «Реала» не удалось убедить даже клубы Испании.

Тебас утверждает, что не будет отстранен, хотя и признает, что «открыто дело», которое он надеется выиграть «на всех уровнях окончательно».

Обращаясь к президенту «Реала», Тебас уверяет, что Перес «ищет другие пути, чтобы попытаться сместить демократически избранного президента Ла Лиги». Кроме того, он говорит, что чувствует поддержку «подавляющего большинства клубов» испанской лиги, что «воодушевляет» его адвоката.

Помимо этого, в твите, сопровождающем видео, президент Ла Лиги написал: «Кажется, кто-то не может принять, что его Суперлига была единогласно отвергнута всем мировым футболом. Похоже, что кто-то, кто является экспертом в политических махинациях, должен прибегать к отчаянным мерам, чтобы попытаться навязать свое видение футбола».

Также на опубликованном видео Тебас объясняет, что дело открыто по двум жалобам от «Реала», поданным, когда госсекретарями были Хосе Мануэль Франко и Виктор Франкос. По словам Тебаса, ни одна из двух жалоб не была передана в TAD, пока они были в должности.

Однако через три месяца после прихода Хосе Мануэля Родригеса Урбеса на должность секретаря, жалобы были переданы в спортивный трибунал. В связи с этими событиями Тебас считает, что «другие факторы или другие люди должны были повлиять», чтобы эта ситуация произошла.

«Мы будем продолжать бороться за испанский профессиональный футбол, несмотря на то, что некоторые не хотят, чтобы мы боролись против Суперлиги, против их модели понимания футбола и против их влияния в важных структурах правительства Испании, которого они не должны иметь», – добавил Хавьер Тебас

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27 комментариев
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Кстати, это тот самый Тебас, который тащит тот самый Реал, а топит ту самую Барсу😂
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+29
Ответ Moscwow
Кстати, это тот самый Тебас, который тащит тот самый Реал, а топит ту самую Барсу😂
Так топит, что Барселона голосует за увеличение ему зарплаты и переизбрание на новый срок, а Реал во всех этих голосованиях против :)
Это другое просто :)))
+26
-5
+21
Тебас также как и его дружок Лапорта пытается обвинять Переса в своих махинациях;))
+15
-6
+9
Ответ Moscwow
Кстати, это тот самый Тебас, который тащит тот самый Реал, а топит ту самую Барсу😂
В доме, который построил Джек)
+6
-1
+5
Президенты всех клубов Ла Лиги должны хотеть его смещения, он же #### который добра чемпионату точно не желает
+6
-2
+4
Тебас вредитель самый настоящий, не знаю чей он там болельщик, но испанский футбол он ненавидит. Вообще испанский футбол настолько могуч и силён, что берёт трофеи вопреки клоунам всех мастей в верхах футбольного управления.
+3
-1
+2
Ответ people people
Как же классно он поддерживает Барсу вставляя палки в колеса мешая подписывать игроков
А кого же Барсе запретили подписать? Как по мне так именно Барселоне и позволяли их подписывать несмотря на такие долги.
+2
0
+2
Ответ people people
Это как бы не отменяет того, что Тебас фан Реала и не скрывает этого
Очень удобная позиция)

Был выдвинут как кандидат Барсой
Вся семья болеет за Барсу
Все время поддерживает Барсу
Но болеет за Реал

Вообще без палева)
+3
-1
+2
ЛЧ переделали под Суперлигу)
+2
-1
+1
Ответ Хозяин Путки
Тебас также как и его дружок Лапорта пытается обвинять Переса в своих махинациях;))
Пике с Рубилесом тоже спасли испанский футбол… перенеся Суперлигу в Азию)
+2
-1
+1
Ответ vtsch4svws
Комментарий удален модератором
Все всё понимают, что барса самый зашкварный клуб планеты и должен быть расформирован за дело Негрейры, но будем смеяться дальше
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+1
Ответ Moscwow
Кстати, это тот самый Тебас, который тащит тот самый Реал, а топит ту самую Барсу😂
Ага он самый, который во всех матчах Реала сидит в сливочной футболке 😄😄😄
+3
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Ответ злой_чечен_95
"и против их влияния в важных структурах правительства Испании" эти строки болельщиками Мадрида как то мало комментируются здесь.
Кто виноват, что каталонцев ненавидят в Испании за их позиции?
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Ответ Moscwow
Кстати, это тот самый Тебас, который тащит тот самый Реал, а топит ту самую Барсу😂
Глядя на то что это "чудо" делает с Ла Лигой, так хорошо что оно Реал как раз таки не тащит.😁😁😁
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Ответ people people
Как же классно он поддерживает Барсу вставляя палки в колеса мешая подписывать игроков
Поэтому Барса голосовала за увеличение его зарплаты, а Реал был против?
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Ответ real19024ver
Так топит, что Барселона голосует за увеличение ему зарплаты и переизбрание на новый срок, а Реал во всех этих голосованиях против :) Это другое просто :)))
Реал еще голосовал за автоматическое определение гола… но Барса была против. И даже умудрилась обвинить Реал в том, что у них украли гол, который был забит, но не засчитан 😆
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Ответ Moscwow
Кстати, это тот самый Тебас, который тащит тот самый Реал, а топит ту самую Барсу😂
Комментарий удален модератором
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Игра Престолов
Ты из другой книги)
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Где-то я уже видел такого же популиста, которого как только тянут за базар он тут же вспоминает Реал и Переса. Надеюсь он не развалит Ла Лигу окончательно до того момента когда его вышвырнут.
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