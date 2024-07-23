Тебас о деле против него из-за жалобы «Реала»: «Перес пытается сместить демократически избранного президента Ла Лиги. Кто-то не может принять, что Суперлига была отвергнута всеми»

Хавьер Тебас отреагировал на дело со стороны спортивного трибунала Испании.

Ранее спортивный трибунал возбудил дело против президента Ла Лиги – была удовлетворена жалоба, поданная президентом «Реала» Флорентино Пересом по поводу дискриминации клуба при созыве ассамблеи Ла Лиги по поводу соглашения с фондом CVC.

Хавьер Тебас опубликовал в соцсетях видео, где дал комментарий о деле со стороны Спортивного административного трибунала Испании (TAD)

«Все те, кто думает, что меня дисквалифицируют, пусть продолжают сидеть и ждать», – сказал Хавьер Тебас.

Также президент Ла Лиги заявил, что его отстранение является «настойчивым желанием» , но президенту «Реала» не удалось убедить даже клубы Испании.

Тебас утверждает, что не будет отстранен, хотя и признает, что «открыто дело», которое он надеется выиграть «на всех уровнях окончательно».

Обращаясь к президенту «Реала», Тебас уверяет, что Перес «ищет другие пути, чтобы попытаться сместить демократически избранного президента ». Кроме того, он говорит, что чувствует поддержку «подавляющего большинства клубов» испанской лиги, что «воодушевляет» его адвоката.

Помимо этого, в твите, сопровождающем видео, президент Ла Лиги написал: «Кажется, кто-то не может принять, что его была единогласно отвергнута всем мировым футболом. Похоже, что кто-то, кто является экспертом в политических махинациях, должен прибегать к отчаянным мерам, чтобы попытаться навязать свое видение футбола».

Также на опубликованном видео Тебас объясняет, что дело открыто по двум жалобам от « », поданным, когда госсекретарями были Хосе Мануэль Франко и Виктор Франкос. По словам Тебаса, ни одна из двух жалоб не была передана в TAD, пока они были в должности.

Однако через три месяца после прихода Хосе Мануэля Родригеса Урбеса на должность секретаря, жалобы были переданы в спортивный трибунал. В связи с этими событиями Тебас считает, что «другие факторы или другие люди должны были повлиять», чтобы эта ситуация произошла.

«Мы будем продолжать бороться за испанский профессиональный футбол, несмотря на то, что некоторые не хотят, чтобы мы боролись против Суперлиги, против их модели понимания футбола и против их влияния в важных структурах правительства Испании, которого они не должны иметь», – добавил .

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду