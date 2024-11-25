Кейн о 17-м месте «Баварии» в ЛЧ: «Мы не привыкли идти так низко. Чтобы попасть в топ-8, надо выиграть все оставшиеся матчи, знаем, что на кону многое»

Харри Кейн высказался о положении «Баварии» в таблице Лиги чемпионов.

После 4 туров мюнхенцы занимают 17-е место в таблице общего этапа, набрав 6 очков. Завтра «Бавария » сыграет с «ПСЖ » в матче 5-го тура.

«Мы не привыкли идти так низко. Но я не думаю, что все уже разобрались в новой системе. Нам нужно выиграть оставшиеся матчи, чтобы попасть в первую восьмерку.

Это будет сложный матч. На карту поставлено многое, и мы это осознаем», – сказал нападающий «Баварии».