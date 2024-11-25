Кейн о 17-м месте «Баварии» в ЛЧ: «Мы не привыкли идти так низко. Чтобы попасть в топ-8, надо выиграть все оставшиеся матчи, знаем, что на кону многое»
Харри Кейн высказался о положении «Баварии» в таблице Лиги чемпионов.
После 4 туров мюнхенцы занимают 17-е место в таблице общего этапа, набрав 6 очков. Завтра «Бавария» сыграет с «ПСЖ» в матче 5-го тура.
«Мы не привыкли идти так низко. Но я не думаю, что все уже разобрались в новой системе. Нам нужно выиграть оставшиеся матчи, чтобы попасть в первую восьмерку.
Это будет сложный матч. На карту поставлено многое, и мы это осознаем», – сказал нападающий «Баварии».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bayern&Germany
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