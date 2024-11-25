Энрике про Сафонова в составе «ПСЖ» на игру с «Баварией»: «Хочу, чтобы все игроки были готовы к каждому матчу. Это цель на текущий сезон и все последующие»

Луис Энрике высказался об игровой практике Матвея Сафонова.

Российский вратарь вышел в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Тулузой» в 12-м туре Лиги 1 (3:0). 26 ноября парижане встретятся с «Баварией» в Лиге чемпионов.

– Я хочу, чтобы все мои игроки были готовы к каждой игре, это моя цель, как тренера. Это цель на текущий сезон и на все последующие.

– Будет ли правильно с тактической точки зрения выпустить его против «Баварии» – команды с таким высоким прессингом?

– Повторяю, я хочу, чтобы все игроки были готовы, независимо от того, как их зовут, – сказал главный тренер «ПСЖ ».