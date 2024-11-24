«Бавария» выиграет чемпионат с двузначным отрывом в очках». Маттеус согласился с Хенессом по поводу титула клуба

Лотар Маттеус рассчитывает на уверенное чемпионство «Баварии» в этом сезоне.

Ранее почетный президент мюнхенцев Ули Хенесс пообещал, что «Бавария » станет чемпионом Бундеслиги в этом сезоне.

«У нас с Ули часто разные мнения, но здесь я с ним согласен.

Я даже убежден, что в этом сезоне «Бавария» выиграет чемпионат с двузначным отрывом в очках. Поэтому я добавлю еще одну вещь, Ули не будет возражать.

Он видит, насколько сильна его команда и насколько слабы другие. У «Байера » тоже есть свои недостатки. Их прежнего господства и самооценки больше нет.

«Лейпциг» теперь тоже оступился», – заявил бывший игрок «Баварии».

После 11 туров «Бавария» с 29 очками занимает 1-е место в Бундеслиге, опережая «Айнтрахт» на 6 очков. «Лейпциг », набравший 21 очко, идет третьим, «Байер» с 20 очками – четвертым.

Хенесс о «Баварии»: «Могу пообещать чемпионство. Раньше мы были рады титулу. Теперь говорят: «Ого, как скучно»