Компани о «ПСЖ»: «Многие игроки достигнут уровня Месси, Неймара, Ибрагимовича в ближайшие годы. У них отличный состав и тренер мирового класса»
Венсан Компани оценил нынешний состав «ПСЖ».
«Бавария» встретится с парижской командой в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч состоится завтра, 26 ноября, и начнется в 23:00 по московскому времени.
«Мы будем играть с одним из крупнейших клубов Европы. У них отличные игроки и тренер мирового класса. Это очень талантливая команда. В ближайшие годы многие игроки достигнут уровня Месси, Неймара, Ибрагимовича.
Они никогда не оставляют большие промежутки между линиями, их прессинг очень агрессивный и хороший. Когда они владеют мячом, то четко действуют при подходе к воротам. В командных действиях они очень хороши», – сказал главный тренер «Баварии».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
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