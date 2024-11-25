Компани о «ПСЖ»: «Многие игроки достигнут уровня Месси, Неймара, Ибрагимовича в ближайшие годы. У них отличный состав и тренер мирового класса»

Венсан Компани оценил нынешний состав «ПСЖ».

«Бавария » встретится с парижской командой в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч состоится завтра, 26 ноября, и начнется в 23:00 по московскому времени.

«Мы будем играть с одним из крупнейших клубов Европы. У них отличные игроки и тренер мирового класса. Это очень талантливая команда. В ближайшие годы многие игроки достигнут уровня Месси , Неймара , Ибрагимовича .

Они никогда не оставляют большие промежутки между линиями, их прессинг очень агрессивный и хороший. Когда они владеют мячом, то четко действуют при подходе к воротам. В командных действиях они очень хороши», – сказал главный тренер «Баварии».