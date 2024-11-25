Генич о «Спартаке» и 5:2 с «Локомотивом»: «Никогда не видел такой команды, как в 1-м тайме. Какого борща они поели, не знаю. Красно-белые удивили соперника высочайшим темпом»
Красно-белые выиграли матч 16-го тура Мир РПЛ со счетом 5:2.
«В таком темпе, как играл «Спартак» в первом тайме, я никогда такой команды не видел. Какого борща они поели, не знаю. До этого «Спартак» такого не показывал.
Самое удивительное, что это произошло после сборной, когда все вернулись в разное время. Многие отсутствовали, все сборники показали очень хороший футбол. Угальде летел издалека. Игрок «Локо» Монтес тоже далеко летел, в ночь со вторника на среду играл матч за Мексику, сейчас он сыграл плохо. А Угальде – совсем другая история. Тут не угадаешь.
Оказывается, посреди недели «Локо» играл товарищеский матч, я узнал об этом из интервью Галактионова. Нигде не было информации! Пишу в пресс-службу – мне говорят, что это под строжайшим секретом! Это Михал Михалыч решил сказать, а в клубе договоренность была – молчать. Не говорят о том, что был товарищеский матч посреди сезона… До маразма доходит.
Все клубы хотят открытости, чтобы было больше интереса. Все хотят, но чтобы это делали другие, а не они. Не понял такого поведения «Локомотива».
Мне показалось, что «Спартак» сыграл так, как привык «Локомотив» против своих соперников, темп высочайший. Красно-белые удивили этим соперника, который оказался не совсем готов к этому. Но такие вещи очень сложно на поток поставить», – сказал комментатор «Матч ТВ».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий