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  • Генич о «Спартаке» и 5:2 с «Локомотивом»: «Никогда не видел такой команды, как в 1-м тайме. Какого борща они поели, не знаю. Красно-белые удивили соперника высочайшим темпом»
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Генич о «Спартаке» и 5:2 с «Локомотивом»: «Никогда не видел такой команды, как в 1-м тайме. Какого борща они поели, не знаю. Красно-белые удивили соперника высочайшим темпом»

Константин Генич оценил победу «Спартака» над «Локомотивом».

Красно-белые выиграли матч 16-го тура Мир РПЛ со счетом 5:2. 

«В таком темпе, как играл «Спартак» в первом тайме, я никогда такой команды не видел. Какого борща они поели, не знаю. До этого «Спартак» такого не показывал.

Самое удивительное, что это произошло после сборной, когда все вернулись в разное время. Многие отсутствовали, все сборники показали очень хороший футбол. Угальде летел издалека. Игрок «Локо» Монтес тоже далеко летел, в ночь со вторника на среду играл матч за Мексику, сейчас он сыграл плохо. А Угальде – совсем другая история. Тут не угадаешь.

Оказывается, посреди недели «Локо» играл товарищеский матч, я узнал об этом из интервью Галактионова. Нигде не было информации! Пишу в пресс-службу – мне говорят, что это под строжайшим секретом! Это Михал Михалыч решил сказать, а в клубе договоренность была – молчать. Не говорят о том, что был товарищеский матч посреди сезона… До маразма доходит.

Все клубы хотят открытости, чтобы было больше интереса. Все хотят, но чтобы это делали другие, а не они. Не понял такого поведения «Локомотива».

Мне показалось, что «Спартак» сыграл так, как привык «Локомотив» против своих соперников, темп высочайший. Красно-белые удивили этим соперника, который оказался не совсем готов к этому. Но такие вещи очень сложно на поток поставить», – сказал комментатор «Матч ТВ». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoМанфред Угальде
logoКонстантин Генич
logoЛокомотив
logoСпартак
logoСесар Монтес
logoМихаил Галактионов
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