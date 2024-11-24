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  • Орлов о дерби: «Станкович выстроил атаку «Спартака», а в обороне проблемы остались. «Локо» показался поблекшим, спартаковцы превзошли их в настрое – с диким желанием и горящими глазами!»
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Орлов о дерби: «Станкович выстроил атаку «Спартака», а в обороне проблемы остались. «Локо» показался поблекшим, спартаковцы превзошли их в настрое – с диким желанием и горящими глазами!»

Геннадий Орлов высказался о дерби «Спартак» – «Локомотив».

Красно-белые разгромили железнодорожников (5:2) в матче 16-го тура Мир РПЛ.

«Дерби «Спартак» – «Локомотив» – настоящий праздник голов. Зрители получили удовольствие. Нужно признать, что Станкович выстроил игру красно-белых в атаке. А вот в обороне... Как были проблемы, так и остались. Что и показало начало второго тайма. Но счет на табло.

Спартаковцы превзошли железнодорожников в настрое. Вышли на поле с диким желанием победить! С горящими глазами! Потому и превосходили подопечных Галактионова в движении, до перерыва забили аж три мяча.

«Локо» мне показался каким-то поблекшим. Но мы, в принципе, и предполагали, что молодая команда не застрахована от спадов. Нестабильность. Явно не лучший матч в исполнении Батракова, которого много хвалили.

Виртуозная игра Угальде? Он в принципе вышел на определенный уровень, адаптировался. В субботу ему, возможно, немного повезло. Но четыре мяча в одной встрече дорогого стоит! Да еще и передачу голевую отдал. Рад за него! Хорошее приобретение москвичей», – заявил комментатор Геннадий Орлов.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoГеннадий Орлов
болельщики
logoСпорт-Экспресс
logoДеян Станкович
logoМихаил Галактионов
logoМанфред Угальде
logoАлексей Батраков
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