Орлов о дерби: «Станкович выстроил атаку «Спартака», а в обороне проблемы остались. «Локо» показался поблекшим, спартаковцы превзошли их в настрое – с диким желанием и горящими глазами!»
Красно-белые разгромили железнодорожников (5:2) в матче 16-го тура Мир РПЛ.
«Дерби «Спартак» – «Локомотив» – настоящий праздник голов. Зрители получили удовольствие. Нужно признать, что Станкович выстроил игру красно-белых в атаке. А вот в обороне... Как были проблемы, так и остались. Что и показало начало второго тайма. Но счет на табло.
Спартаковцы превзошли железнодорожников в настрое. Вышли на поле с диким желанием победить! С горящими глазами! Потому и превосходили подопечных Галактионова в движении, до перерыва забили аж три мяча.
«Локо» мне показался каким-то поблекшим. Но мы, в принципе, и предполагали, что молодая команда не застрахована от спадов. Нестабильность. Явно не лучший матч в исполнении Батракова, которого много хвалили.
Виртуозная игра Угальде? Он в принципе вышел на определенный уровень, адаптировался. В субботу ему, возможно, немного повезло. Но четыре мяча в одной встрече дорогого стоит! Да еще и передачу голевую отдал. Рад за него! Хорошее приобретение москвичей», – заявил комментатор Геннадий Орлов.
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