Мостовой об Угальде: «Чтобы стать легендой «Спартака», нужно как минимум 5-7 лет играть в клубе. Рано говорить, вдруг он сейчас забьет несколько раз, и его продадут, как это часто бывает?»

Александр Мостовой оценил игру Манфреда Угальде за «Спартак».

В матче 16-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом » (5:2) костариканец сделал покер. В этом сезоне нападающий красно-белых забил 12 голов в чемпионате России и занимает первое место в списке бомбардиров.

– Есть ли у Угальде задатки, чтобы стать легендой «Спартака»?

– Я бы вопрос так не ставил. Что значит стать легендой? Чтобы стать легендой «Спартака», нужно как минимум пять, шесть, семь, а то и больше лет играть в клубе. Поэтому рано об этом говорить, это не имеет смысла. А вдруг он сейчас возьмет, забьет несколько раз и его «Спартак» продаст, как это часто бывает?

Угальде – молодец, забил. Здорово! Кстати, я о нем еще в том году говорил, когда его купили.

По нему было видно, что есть хорошие качества, видно, что чего-то не хватает. Габаритов или еще чего-то. Но он головой принимает, спокойно борется с высокими защитниками. У него есть хорошие качества. Четыре мяча – это, конечно, супер. Причем серьезному сопернику, – сказал бывший полузащитник «Спартака ».

Тихонов о покере Угальде: «Это сейчас какая-то дикость, а раньше – было и было. Я и 8 забивал, но не в РПЛ. Манфред старается, приносит пользу «Спартаку»