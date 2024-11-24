Мостовой об Угальде: «Чтобы стать легендой «Спартака», нужно как минимум 5-7 лет играть в клубе. Рано говорить, вдруг он сейчас забьет несколько раз, и его продадут, как это часто бывает?»
В матче 16-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (5:2) костариканец сделал покер. В этом сезоне нападающий красно-белых забил 12 голов в чемпионате России и занимает первое место в списке бомбардиров.
– Есть ли у Угальде задатки, чтобы стать легендой «Спартака»?
– Я бы вопрос так не ставил. Что значит стать легендой? Чтобы стать легендой «Спартака», нужно как минимум пять, шесть, семь, а то и больше лет играть в клубе. Поэтому рано об этом говорить, это не имеет смысла. А вдруг он сейчас возьмет, забьет несколько раз и его «Спартак» продаст, как это часто бывает?
Угальде – молодец, забил. Здорово! Кстати, я о нем еще в том году говорил, когда его купили.
По нему было видно, что есть хорошие качества, видно, что чего-то не хватает. Габаритов или еще чего-то. Но он головой принимает, спокойно борется с высокими защитниками. У него есть хорошие качества. Четыре мяча – это, конечно, супер. Причем серьезному сопернику, – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Тихонов о покере Угальде: «Это сейчас какая-то дикость, а раньше – было и было. Я и 8 забивал, но не в РПЛ. Манфред старается, приносит пользу «Спартаку»
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