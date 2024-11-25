Ещенко об Амарале в «Спартаке»: «Привезли человек 10, заиграли только Угальде и Барко. 20% попадания, разве это нормально?»

Андрей Ещенко раскритиковал работу Томаша Амарала в «Спартаке».

Амарал покинул должность спортивного директора красно-белых в ноябре. Португалец занимал этот пост с конца 2023 года.

– Манфред Угальде молодец, начал много забивать, работает на команду. У него есть хорошие качества, надо и дальше верить в него.

– Угальде – лучшее приобретение Амарала?

– Он и Эсекиэль Барко, а привезли человек 10. Из такой толпы лишь двое заиграли, разве это нормально? 20% попадания… Главное, чтобы хотя бы Барко и Угальде помогали команде выигрывать, бороться за медали, – сказал бывший защитник «Спартака ».