Мостовой об ошибке Лантратова: «Сколько раз вратари уже привозят? Мяч на ноге – выбивай тут же! Бесит, когда начинают разыгрывать»
В матче 16-го тура Мир РПЛ «Спартак» разгромил «Локомотив» (5:2). Первый гол красно-белые забили после ошибки вратаря Илья Лантратова: голкипер пытался сделать вынос, но его накрыл Манфред Угальде. Мяч отскочил в ворота от ноги костариканца.
«Я всегда киплю, ору, шумлю... Выбивайте этот мяч куда угодно! Сколько раз вратари уже привозят? То отдают, то начинают разыгрывать, то кого-то подставляют, то мяч не могут выбить. Мы же не можем сказать, что у них в голове. Я бы вообще сказал: «Мяч на ноге – выбивай тут же!»
Почему, когда мы в детстве играли, мы кого-то ставили в ворота? Потому что они ногами плохо играли. Мы всегда таких ставили в ворота (смеется). Это закон. Или кто бегать не любит.
Но это не только к Лантратову имеет отношение. Все вратари ошибаются. Но меня бесит, когда они начинают разыгрывать или делать что-то такое», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
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