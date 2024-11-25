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Гвардиола после 5 поражений «Сити» подряд: «Доверяю игрокам больше, чем когда-либо. Никто не хочет плохо выступать. Мой долг – найти выход»

Пеп Гвардиола высказался о доверии к игрокам «Манчестер Сити».

В 12-м туре АПЛ команда потерпела разгромное поражение от «Тоттенхэма» (0:4) на домашнем стадионе. «Манчестер Сити» проиграл 5 последних матчей подряд – это первая подобная серия в карьере испанского тренера.

«Доверяю этим игрокам больше, чем когда-либо.

Я никогда в жизни не видел игрока, который хотел бы плохо выступить для болельщиков или клуба. Никто этого не хочет. Когда они [играют] перед 60 000 человек, они хотят выступить хорошо. Но по многим причинам подобное ранит.

Правда, что сейчас мы недостаточно прочны. Я не буду говорить, что чувствую себя плохо, но я испытывал такое как футболист. Игроки не говорят: «Эй, неважно». Вы хотите добиться успеха, но испытываете сомнения.

Когда мы начали проигрывать, я сказал людям: «Нам нужно найти выход». Это мой долг.

Иногда этого не происходит по ряду причин, так какие же игроки в нашем распоряжении лучше других? Давайте попробуем сделать это с ними», – заявил главный тренер «Манчестер Сити».

В чем главная беда «Ман Сити»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
logoпремьер-лига Англия
logoПеп Гвардиола
logoМанчестер Сити
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