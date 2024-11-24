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  • Салах о матче с «Сити»: «Ливерпуль» выиграет и увеличит отрыв до 11 очков, надеюсь. У них сейчас сложный период, но в их команде великолепные игроки»
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Салах о матче с «Сити»: «Ливерпуль» выиграет и увеличит отрыв до 11 очков, надеюсь. У них сейчас сложный период, но в их команде великолепные игроки»

Мохамед Салах высказался о победе над «Саутгемптоном» (3:2).

Вингер «Ливерпуля» сравнял счет на 65-й минуте, а на 83-й реализовал пенальти и принес команде победу.

«Эти голы были очень важны, особенно после того, как мы проигрывали 1:2. Самое главное – это то, что мы выиграли матч. Каждая игра отличается. У них был план на игру, и они сыграли очень хорошо. Нам удалось вернуться и победить.

Думаю, у нас был хороший план, мы играли в свой футбол, и я был уверен, что сможем создавать моменты. Это здорово. Надеюсь, мы продолжим двигаться в этом направлении. Надеюсь, мы выиграем этот матч (против «Сити» – Спортс”), чтобы увеличить отрыв до 11 очков. «Манчестер Сити» есть «Манчестер Сити». У них сейчас сложный период, но у них великолепные игроки», – сказал Салах в интервью Sky Sports.

«Ливерпуль» примет «Ман Сити» в следующем туре. Сейчас отрыв «красных» в таблице составляет 8 очков.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
logoЛиверпуль
logoСаутгемптон
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
logoМохамед Салах
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