Салах о матче с «Сити»: «Ливерпуль» выиграет и увеличит отрыв до 11 очков, надеюсь. У них сейчас сложный период, но в их команде великолепные игроки»

Мохамед Салах высказался о победе над «Саутгемптоном» (3:2).

Вингер «Ливерпуля » сравнял счет на 65-й минуте, а на 83-й реализовал пенальти и принес команде победу.

«Эти голы были очень важны, особенно после того, как мы проигрывали 1:2. Самое главное – это то, что мы выиграли матч. Каждая игра отличается. У них был план на игру, и они сыграли очень хорошо. Нам удалось вернуться и победить.

Думаю, у нас был хороший план, мы играли в свой футбол, и я был уверен, что сможем создавать моменты. Это здорово. Надеюсь, мы продолжим двигаться в этом направлении. Надеюсь, мы выиграем этот матч (против «Сити» – Спортс”), чтобы увеличить отрыв до 11 очков. «Манчестер Сити» есть «Манчестер Сити ». У них сейчас сложный период, но у них великолепные игроки», – сказал Салах в интервью Sky Sports.

«Ливерпуль» примет «Ман Сити» в следующем туре. Сейчас отрыв «красных» в таблице составляет 8 очков .