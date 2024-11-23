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Гвардиола о 5 поражениях подряд: «Сити» за 8 лет с таким еще не сталкивался. Наша защита хрупка»

Пеп Гвардиола объяснил 5-е поражение подряд – от «Тоттенхэма» (0:4) в АПЛ.

«Сейчас наша защита хрупка. Мы очень хорошо начали матч, как обычно, но не смогли забить, а затем пропустили. После этого нам забили снова, и для нас это эмоционально непросто в данный момент.

За восемь лет мы с таким еще не сталкивались. Сейчас нам нужно пережить это и прервать серию, выиграв следующие матчи, особенно ближайший. Сейчас мы смотрим на вещи под определенным углом, возможно, через пару недель будет иначе.

Мы рады, когда побеждаем, и волнуемся, когда не побеждаем. Это естественно. Если бы футболисты или я не волновались после поражений – была бы проблема.

Мы не привыкли к подобным ситуациям, но такова жизнь. Порой такое происходит, нужно принять это. Сейчас нужно подняться и все изменить.

Я бы сказал, при поражениях в таких матчах дело не в тактике. Конечно, есть определенные детали, но в этой ситуации все зависит от того, как реагируешь на некоторые моменты. И ситуация меняется, когда ты проигрываешь три матча чемпионата подряд», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
logoМанчестер Сити
logoПеп Гвардиола
logoТоттенхэм
logoпремьер-лига Англия
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