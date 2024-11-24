В чем главная беда «Ман Сити»

Размышляет Вадим Лукомский.

«Манчестер Сити» проиграл пять матчей подряд – худший отрезок в карьере Пепа Гвардиолы. Еще масштабнее: это первая подобная серия у действующего чемпиона АПЛ с 1956-го. Все очень серьезно. Мы уже посмотрели мемы (они правда смешные!), а теперь самое время отделить эмоциональные реакции (оверреакции?) от рациональных опасений.

Коротко сформулирую позицию: именно цифра в пять поражений обманчива (как и проблемы в атаке), но это правда глубокий кризис без очевидного решения. Постараюсь обосновать это, без лишних эмоций расставив акценты.

Для доступности разделим проблемы «Сити» на атаку и оборону. Проблемы «горожан» в разных стадиях характеризуются разной глубиной. Впереди моменты все еще создаются на приемлемом уровне, но нет реализации – на короткой дистанции это не повод для серьезных волнений. А вот без мяча – тотальный ужас.

Теперь подробнее. Почему проблемы в атаке кажутся раздутыми? В пяти матчах команда Гвардиолы забила четыре мяча, создав 9,78 xG. При нормальной реализации можно ожидать 9-10 голов из таких моментов.

На длинных дистанциях «Сити» реализует лучше обычной команды: при усредненной реализации прошлого сезона от команды можно ожидать 11-12 из моментов такого качества. На коротких дистанциях даже у команд с топ-исполнителями возможны «холодные» серии.

Для контекста: за пять кризисных матчей «Сити» создавал 1,96 xG за игру. Вот так этот показатель смотрится на фоне АПЛ:

Все еще весьма мощная атака, пусть и хуже, чем у «Сити» в обычные времена или в прошлом сезоне (2,12). Точно не маркер глобального кризиса.

Всего четыре гола при таком количестве моментов – аномалия короткого отрезка. Дополнительные мячи уберегли бы «Сити» от настолько ужасной серии (именно серии поражений) и могли бы повлиять на ход матчей, но не отменили бы серьезных проблем в качестве игры. Они хорошо заметны на графике баланса моментов в обе стороны – ничего подобного у «Сити» в последние годы не было даже в худшие отрезки.

Истинный кризис «Сити» – качество обороны. Вот здесь все ужасно и, что страшнее, нет очевидного решения.

«Сити» утратил оборонительную идентичность. Я бы вообще не волновался за «Сити» с такой атакой при условии, что у Пепа была бы опора при обороне – то есть фирменная стадия сдерживания соперника, в которой команда хороша и на которую можно сделать упор, пока возвращается уверенность и набирается форма. Такой сильной стороны у «Сити» нет. Отсутствие Родри усугубляет ситуацию, но проблемы глубже.

Первый вариант оборонительной идентичности – прессинг. Нынешний «Сити» точно не может стать прессинг-машиной. В последние сезоны Гвардиола умерил давление на фоне интеграции Эрлинга Холанда. С норвежцем, постаревшей группой поддержки и без Родри, замыкающего давление, вернуться в режим предельной интенсивности почти нереально.

Точность передач у соперников – хороший индикатор того, насколько пассивной командой стал «Сити». По этому параметру они на 15-м месте в лиге и уступают всем в классической топ-6:

Еще более показателен контраст с «Сити» прошлых сезонов. Настолько пассивной команда не была никогда:

Движение в сторону пассивности и более частого использования среднего блока – особенность «Сити» последних лет. Теперь это не только адаптация, но и необходимость (из-за возраста состава). В ином раскладе ставка на прессинг могла бы замаскировать нехватку Родри в опорной. В текущих условиях Пеп лишен этой опции.

Второй вариант – средний/низкий блок. Он стал более частым для «Сити» – и стал хуже без Родри. Чтобы объяснить, почему этот вариант перестал работать, надо понимать, как именно Пеп выстраивает игру в среднем блоке.

Команда выстраивается компактные в 4-4-2. Без акцентированного разрушителя делать это труднее – нужно просить фланговых игроков сужаться и помогать паре полузащитников в опорной. В таком сценарии без помощи остаются фланговые защитники. При том, что в этом сезоне у «Сити» есть явно уязвимый фланг – правый. Там выходит либо Кайл Уокер (в ужасной форме), либо Рико Льюис (в оригинальной вольной роли и без надежности в обороне).

Голы от «Брайтона» были показательными: а первом случае вскрыли именно проблемный фланг, во втором – прошли через плохо защищенный центр. «Сити» разрывается между направлениями – и у соперника всегда остается выгодный вариант. Показательно, что в последнем матче против «Тоттенхэма» Пеп даже попробовал выпустить сразу двух правых защитников в старте.

Третья опция – убивать соперника контролем. Для этого нужны либо скоростные рейды назад после потери (не вариант для возрастного состава), либо акцентированное снижение рисков (тогда пострадает атака), либо крутой контрпрессинг (с ним проблемы без Родри).

Косвенным отражением бед «Сити» в этой стадии служит статистика допущенных контратак с ударом: здесь учтены только те атаки на скорости, которые попали в суровое определение Opta – должны начаться на своей половине поля и уложиться в 10 секунд. В этом сезоне «Сити» почти в два раза хуже, чем в любой другой:

Равен ли тезис про нехватку оборонительной идентичности банальному «не хватает Родри»? На мой взгляд, не совсем. Родри – важнейшая фигура, но описанные выше инструменты могли бы замаскировать его нехватку, если бы «Сити» сохранял топовость хотя бы в одном направлении. Пеп получил бы шанс расставить акценты так, чтобы удобная стадия стала более частой. Но сейчас не видно, на какую стадию игры в обороне команда может сделать ставку. И в этом истинная глубина кризиса.

Возможно, нужны резкие решения – средний блок, но с другой схемой? Или радикальные кадровые преобразования в пользу прессинг-качеств? Экспериментируя в этих стадиях, важно не ухудшить атаку – она пока в порядке на фоне оборонительных дыр, но не топ-уровень по привычным меркам «Сити».

Это действительно большой кризис – пожалуй, самый большой в карьере Пепа. В то же время строить дальнейшие ожидания на основании серии из пяти поражений неверно. Чтобы вернуться на привычный уровень, команде надо основательно пофиксить оборону. Но и без этого «Сити» будет сильной командой уровня ЛЧ – просто менее сильной, чем мы привыкли, и более веселой в обе стороны, чем хотелось бы Пепу.

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Фото: East News /MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP