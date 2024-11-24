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Невилл о 5 поражениях «Сити» подряд: «Их переигрывают по всем фронтам – не помню такого с первого сезона Гвардиолы. Если они выиграют АПЛ, это будет величайшим достижением Пепа в лиге»

Гари Невилл порассуждал о причинах спада «Манчестер Сити».

В 12-м туре АПЛ команда Пепа Гвардиолы потерпела разгромное поражение от «Тоттенхэма» (0:4) на домашнем стадионе. «Манчестер Сити» проиграл 5 последних матчей подряд.

«Мы наблюдали поражения «Сити», но очень редко видели, чтобы их переигрывали по всем фронтам. Но именно это и происходит. Я не помню их такими со времен первого сезона Пепа. Никогда не видел, чтобы они были так плохи, как в последние несколько недель.

Он [Пеп Гвардиола], наверное, ждал международной паузы, думая, что она станет моментом перезагрузки. Но сейчас еще больше укрепилось мнение, что «Сити» находится в упадке.

Это кажется безумием, когда думаешь о том, чего они достигли. Против них легко играть, и команды воодушевляются в матчах с ними. Их уязвимые места очевидны всем.

Когда вы на спаде – я терпеть не могу это слово, но мне кажется, что все так и есть, – что-то не так с целой группой игроков. Идея немного состариться вместе, сыграть вместе как можно больше матчей, физические и умственные требования – сколько еще вы сможете продолжать в том же духе? Я играл за тренера и клуб, которые продолжали [побеждать], но в определенные моменты вы просто падаете духом.

Вы трижды выигрываете лигу, догоняя [конкурентов], делаете дубли, выигрываете требл – дальше идти уже некуда. Вам остается лишь пожать плечами – похоже, что это как раз тот случай.

Эта команда пробежала миллион миль, они были невероятны. Но они слегка опьянели. Им не хватает энергии, они потеряли нескольких игроков, в частности, несколько ключевых футболистов выбыли из-за травм.

На следующей неделе будет важная игра «Ливерпуль» – «Сити». Это всего несколько очков, впереди долгий путь, но сейчас мне кажется, что если «Ман Сити» в этом сезоне станет чемпионом, то это будет величайшее достижение Пепа в АПЛ», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
logoМанчестер Сити
logoЛиверпуль
logoПеп Гвардиола
logoГари Невилл
logoТоттенхэм
logoпремьер-лига Англия
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