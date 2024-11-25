Ричардс о 0:4 в матче «Сити» – «Тоттенхэм»: «Я потрясен, здесь нечто большее, чем осечка. «Шпоры» доминировали в полузащите, «горожане» были не в своей тарелке. Это было ужасно»
Майку Ричардса шокировало поражение «Манчестер Сити» от «Тоттенхэма» (0:4).
«Я потрясен. «Шпоры» были великолепны. Мэддисон был лучшим на поле.
С точки зрения «Ман Сити» это было действительно ужасно, и я нечасто говорю такое про эту команду.
«Горожане» были не в своей тарелке, они не соблюдали дистанцию, над ними доминировали в полузащите, им недоставало энергии, веры, они не знали, как сломить «Тоттенхэм».
Я думал, что продление контракта [с Гвардиолой] придаст им сил, но этому не суждено было случиться.
Эти [последние] неудачи могли быть просто осечкой, но в этот раз мы убедились, что здесь нечто большее. Играть на «Этихаде» и не забить в таком матче – это плохо», – сказал бывший защитник «Сити» в эфире Sky Sports.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football365
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости