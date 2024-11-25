Ричардс о 0:4 в матче «Сити» – «Тоттенхэм»: «Я потрясен, здесь нечто большее, чем осечка. «Шпоры» доминировали в полузащите, «горожане» были не в своей тарелке. Это было ужасно»

Майку Ричардса шокировало поражение «Манчестер Сити» от «Тоттенхэма» (0:4).

«Я потрясен. «Шпоры» были великолепны. Мэддисон был лучшим на поле.

С точки зрения «Ман Сити » это было действительно ужасно, и я нечасто говорю такое про эту команду.

«Горожане» были не в своей тарелке, они не соблюдали дистанцию, над ними доминировали в полузащите, им недоставало энергии, веры, они не знали, как сломить «Тоттенхэм ».

Я думал, что продление контракта [с Гвардиолой ] придаст им сил, но этому не суждено было случиться.

Эти [последние] неудачи могли быть просто осечкой, но в этот раз мы убедились, что здесь нечто большее. Играть на «Этихаде» и не забить в таком матче – это плохо», – сказал бывший защитник «Сити» в эфире Sky Sports.