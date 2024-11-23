0:4 от «Тоттенхэма» – повторение крупнейшего поражения в карьере Гвардиолы. Он проиграл с таким счетом в 4-й раз
Пеп Гвардиола потерпел одно из крупнейших поражений в карьере.
«Манчестер Сити» под руководством испанского специалиста проиграл «Тоттенхэму» в 12-м туре АПЛ со счетом 0:4.
Это повторение худшего результата в тренерской карьере Гвардиолы. Он проиграл с таким же счетом «Эвертону» в 2017 году и «Барселоне» в 2016-м, а во главе «Баварии» – «Реалу» в 2014 году.
«Горожане» занимают 2-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка. «Ливерпуль» опережает их на 5 баллов и имеет матч в запасе.
«Ман Сити» проиграл 5 матчей подряд впервые с 2006 года. В следующем туре АПЛ – «Ливерпуль»
Гвардиола потерпел 5 поражений подряд впервые в тренерской карьере
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
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