0:4 от «Тоттенхэма» – повторение крупнейшего поражения в карьере Гвардиолы. Он проиграл с таким счетом в 4-й раз

Пеп Гвардиола потерпел одно из крупнейших поражений в карьере.

«Манчестер Сити » под руководством испанского специалиста проиграл «Тоттенхэму » в 12-м туре АПЛ со счетом 0:4.

Это повторение худшего результата в тренерской карьере Гвардиолы . Он проиграл с таким же счетом «Эвертону» в 2017 году и «Барселоне» в 2016-м, а во главе «Баварии» – «Реалу» в 2014 году.

«Горожане» занимают 2-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка. «Ливерпуль» опережает их на 5 баллов и имеет матч в запасе.

«Ман Сити» проиграл 5 матчей подряд впервые с 2006 года. В следующем туре АПЛ – «Ливерпуль»

Гвардиола потерпел 5 поражений подряд впервые в тренерской карьере