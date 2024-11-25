«Ни сном ни духом». Медведев о переговорах «Зенита» с Барко
Александр Медведев опроверг переговоры «Зенита» с Эсекиэлем Барко.
Ранее полузащитник «Спартака» заявил, что мог перейти в петербургский клуб летом.
– Действительно ли «Зенит» вел переговоры с Барко?
– Ни сном ни духом, – заявил председатель правления «Зенита».
Аргентинский игрок перешел в «Спартак» из «Ривер Плейт» минувшим летом за 14 млн евро. Футболист подписал контракт до 2027 года.
С полной статистикой 25-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.
Барко заявил, что мог перейти в «Зенит»: «Больше заинтересовался предложением «Спартака» – это великий клуб»
«Зенит» едва не перехватил Барко у «Спартака» летом, но Амарал дожал сделку («Чемпионат»)
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «ВсеПроСпорт»
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