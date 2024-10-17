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  • Орлов не уверен, что Барко играл бы в основе «Зенита»: «Вендел сильнее и лучше в обороне, есть Глушенков. Для «Спартака» Эсекиель – системообразующий футболист»
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Орлов не уверен, что Барко играл бы в основе «Зенита»: «Вендел сильнее и лучше в обороне, есть Глушенков. Для «Спартака» Эсекиель – системообразующий футболист»

Геннадий Орлов сомневается, что Эсекиэль Барко стал бы основным игроком «Зенита».

Ранее появилась информация, что «Зенит» мог перехватить аргентинского полузащитника у «Спартака» этим летом. Сделка состоялась благодаря работе спортивного директора москвичей Томаша Амарала.

– Что ж, можно только похвалить красно-белых. Аргентинец для них сейчас системообразующий футболист, делает разницу, все связывает, организовывает атаки.

Теперь Станковичу осталось разобраться с обороной. В дерби с «Локо» мне сразу бросилось в глаза, что игроки «Спартака» банально медленнее соперников на всех участках поля, уступили в скорости. Выглядели тяжеловесами какими-то.

– Барко был бы игроком основы сине-бело-голубых?

– А вот не факт, не уверен. Есть Глушенков, который скоро поправится и может играть не только на позиции инсайда справа, но и в центре поля.

Есть Вендел. Он сильнее Барко, лучше отрабатывает в обороне. Аргентинец так в защите не действует, – сказал комментатор.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoЗенит
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoГеннадий Орлов
logoЭсекиэль Барко
logoВендел
logoСпорт-Экспресс
logoМаксим Глушенков
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