«Станкович сильнее Семака. Это перевесило при решении Барко в пользу «Спартака», скорее всего». Кузьмичев об интересе «Зенита» к хавбеку

Владимир Кузьмичев считает, что Деян Станкович сильнее Сергея Семака как тренер.

Ранее появилась информация, что «Зенит» едва не перехватил Эсекиэля Барко у «Спартака» прошлым летом, однако спортивный директор красно-белых Томаш Амарал смог дожать сделку.

25-летний хавбек перешел в «Спартак» из «Ривер Плейт» за 14 миллионов евро и подписал контракт на 3 года с зарплатой 2,5 млн евро.

– Вышел инсайд, согласно которому спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал увел Эсекиэля Барко у «Зенита». Как думаете, за счет чего возможно легионера увести у «Зенита», кроме как «перебить» предложение, дать банально больше денег? На ваш взгляд, вообще это имело место быть? Если бы «Зенит» хотел Барко реально, уступил бы он «Спартаку»?

– Мне сложно ответить. Могу предположить, что наверняка при всех прочих равных и том, что «Спартак» не мог предложить игроку лучших условий, чем питерский клуб, я думаю, важно, что тренером «Спартака» был Деян Станкович . Скорее всего, это перевесило при принятии решения Барко в пользу «Спартака».

При всем уважении к Сергею Богдановичу. Станкович сильнее тренер, – сказал бывший заместитель генерального директора «Спартака ».