Тренер «Зенита» Оливейра о том, усилил ли бы Барко клуб: «Может, да, а может, и затерялся бы. Хороший футболист, но он не в нашей команде»
Тренер «Зенита» Вильям Оливейра поделился мнением об Эсекиэле Барко.
25-летний аргентинец стал игроком «Спартака» в межсезонье. На его счету 5 голов и 4 ассиста за 10 матчей в Мир Российской Премьер-лиге.
– Была информация, что «Зенит» интересовался Барко, который в итоге перешел в «Спартак». Вы знали этого игрока?
– Я такой информацией не владею. Барко – игрок «Спартака». Это хороший футболист, конечно.
– Он бы усилил «Зенит»?
– Может быть, да, а может быть, и затерялся. Он не в нашей команде, и говорить тут нечего, – сказал тренер «Зенита» Вильям Оливейра.
«Зенит» едва не перехватил Барко у «Спартака» летом, но Амарал дожал сделку («Чемпионат»)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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