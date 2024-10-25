Месси – лучший игрок Ла Лиги в XXI веке по версии Goal. Роналду – 2-й, Роналдиньо – 4-й, Неймар – 10-й
Лионель Месси возглавил список лучших футболистов Ла Лиги в XXI веке.
Выступавший за «Барселону» форвард попал на первую строчку в рейтинге, составленном Goal. Всего представлены 25 игроков.
В список включены:
1. Лионель Месси.
3. Зинедин Зидан.
4. Роналдиньо.
5. Луис Суарес.
6. Хави.
7. Андрес Иньеста.
8. Лука Модрич.
9. Антуан Гризманн.
10. Неймар.
11. Серхио Рамос.
12. Серджи Бускетс.
13. Тони Кроос.
14. Икер Касильяс.
15. Карим Бензема.
16. Карлес Пуйоль.
17. Пепе.
18. Жорди Альба.
19. Давид Вилья.
20. Винисиус Жуниор.
21. Гарет Бэйл.
22. Диего Годин.
23. Тибо Куртуа.
24. Луиш Фигу.
25. Марсело.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
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