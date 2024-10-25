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Месси – лучший игрок Ла Лиги в XXI веке по версии Goal. Роналду – 2-й, Роналдиньо – 4-й, Неймар – 10-й

Лионель Месси возглавил список лучших футболистов Ла Лиги в XXI веке.

Выступавший за «Барселону» форвард попал на первую строчку в рейтинге, составленном Goal. Всего представлены 25 игроков.

В список включены:

1. Лионель Месси.

2. Криштиану Роналду.

3. Зинедин Зидан.

4. Роналдиньо.

5. Луис Суарес.

6. Хави.

7. Андрес Иньеста.

8. Лука Модрич.

9. Антуан Гризманн.

10. Неймар.

11. Серхио Рамос.

12. Серджи Бускетс.

13. Тони Кроос.

14. Икер Касильяс.

15. Карим Бензема.

16. Карлес Пуйоль.

17. Пепе.

18. Жорди Альба.

19. Давид Вилья.

20. Винисиус Жуниор.

21. Гарет Бэйл.

22. Диего Годин.

23. Тибо Куртуа.

24. Луиш Фигу.

25. Марсело.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
logoКарим Бензема
logoЛуиш Фигу
logoКриштиану Роналду
logoПепе
logoМЛС
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoАтлетико
logoКарлес Пуйоль
logoХави
logoРоналдиньо
logoАндрес Иньеста
logoЛионель Месси
logoИкер Касильяс
logoСерхио Рамос
logoДавид Вилья
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logoМарсело
logoГарет Бэйл
logoЛука Модрич
logoЛуис Суарес
logoДиего Годин
logoТони Кроос
logoНеймар
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Хилаль
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoСерджи Бускетс
logoЖорди Альба
logoАнтуан Гризманн
logoАль-Иттихад Джидда
logoТибо Куртуа
logoИнтер Майами
logoВинисиус Жуниор
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