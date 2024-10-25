Месси – лучший игрок в истории «Барселоны» по версии FourFourTwo. Иньеста выше Хави, Роналдиньо – 5-й, Роналдо – 8-й, Суарес – 16-й
FourFourTwo обновил рейтинг лучших футболистов в истории «Барселоны».
Возглавляет составленный британским журналом список Лионель Месси, лучший бомбардир в истории клуба. Всего в перечне 50 игроков.
В топ-20 попали:
1. Лионель Месси.
2. Андрес Иньеста.
3. Хави.
4. Йохан Кройфф.
5. Роналдиньо.
6. Диего Марадона.
7. Серджи Бускетс.
8. Роналдо.
9. Карлес Пуйоль.
10. Роналд Куман.
11. Микаэль Лаудруп.
12. Сесар Родригес.
13. Самюэль Это′О.
14. Жерар Пике.
15. Андони Субисаррета.
16. Луис Суарес.
17. Ромарио.
18. Луис Энрике.
19. Ривалдо.
20. Ладислао Кубала.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости