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  • Месси – лучший игрок в истории «Барселоны» по версии FourFourTwo. Иньеста выше Хави, Роналдиньо – 5-й, Роналдо – 8-й, Суарес – 16-й
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Месси – лучший игрок в истории «Барселоны» по версии FourFourTwo. Иньеста выше Хави, Роналдиньо – 5-й, Роналдо – 8-й, Суарес – 16-й

FourFourTwo обновил рейтинг лучших футболистов в истории «Барселоны».

Возглавляет составленный британским журналом список Лионель Месси, лучший бомбардир в истории клуба. Всего в перечне 50 игроков.

В топ-20 попали:

1. Лионель Месси.

2. Андрес Иньеста.

3. Хави.

4. Йохан Кройфф.

5. Роналдиньо.

6. Диего Марадона.

7. Серджи Бускетс.

8. Роналдо.

9. Карлес Пуйоль.

10. Роналд Куман.

11. Микаэль Лаудруп.

12. Сесар Родригес.

13. Самюэль Это′О.

14. Жерар Пике.

15. Андони Субисаррета.

16. Луис Суарес.

17. Ромарио.

18. Луис Энрике.

19. Ривалдо.

20. Ладислао Кубала.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
logoРоналд Куман
logoБарселона
logoКарлес Пуйоль
logoХави
logoРоналдиньо
logoАндрес Иньеста
logoСамюэль Это′О
logoЛионель Месси
logoРоналдо
logoЖерар Пике
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logoРомарио
logoДиего Марадона
logoЙохан Кройфф
logoМикаэль Лаудруп
logoРивалдо
logoЛуис Суарес
logoЛуис Энрике
logoСерджи Бускетс
logoЛадислао Кубала
logoАндони Субисаррета
Сесар Родригес
FourFourTwo
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