Месси – лучший игрок в истории «Барселоны» по версии FourFourTwo. Иньеста выше Хави, Роналдиньо – 5-й, Роналдо – 8-й, Суарес – 16-й

FourFourTwo обновил рейтинг лучших футболистов в истории «Барселоны».

Возглавляет составленный британским журналом список Лионель Месси , лучший бомбардир в истории клуба. Всего в перечне 50 игроков.

В топ-20 попали:

1. Лионель Месси.

2. Андрес Иньеста .

3. Хави.

4. Йохан Кройфф .

5. Роналдиньо.

6. Диего Марадона .

7. Серджи Бускетс .

8. Роналдо.

9. Карлес Пуйоль.

10. Роналд Куман.

11. Микаэль Лаудруп.

12. Сесар Родригес.

13. Самюэль Это′О.

14. Жерар Пике.

15. Андони Субисаррета.

16. Луис Суарес.

17. Ромарио.

18. Луис Энрике.

19. Ривалдо.

20. Ладислао Кубала.