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  • «Матч с Мексикой в 2025-м маловероятен. Мы были в контакте, но сейчас нет активных переговоров». Генсек РФС Митрофанов о сборной России
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«Матч с Мексикой в 2025-м маловероятен. Мы были в контакте, но сейчас нет активных переговоров». Генсек РФС Митрофанов о сборной России

Сборные России и Мексики вряд ли проведут товарищеский матч в 2025 году.

– Возможен ли матч с Мексикой в 2025 году, так как с ними не удалось сыграть в октябре?

– Мы были в контакте с Мексикой, это действительно так. Но в настоящий момент активных переговоров с ними мы не ведем.

Думаю, что матч с Мексикой в следующем году маловероятен, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

В 2024 году сборная России выиграла пять матчей из пяти, одержав победы над командами Сербии, Беларуси, Вьетнама, Брунея и Сирии. Общий счет в этих играх – 26:0.

Митрофанов опроверг информацию о матчах России с Нигерией, Венесуэлой, Эквадором и Боливией в 2025-м: «Журналист смотрит календарь и выбирает между Аргентиной или Боливией, перечисляет, пишет новость»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoСборная Мексики по футболу
logoРФС
logoСборная России по футболу
товарищеские матчи (сборные)
logoпремьер-лига Россия
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