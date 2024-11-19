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  • Митрофанов опроверг информацию о матчах России с Нигерией, Венесуэлой, Эквадором и Боливией в 2025-м: «Журналист смотрит календарь и выбирает между Аргентиной или Боливией, перечисляет, пишет новость»
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Митрофанов опроверг информацию о матчах России с Нигерией, Венесуэлой, Эквадором и Боливией в 2025-м: «Журналист смотрит календарь и выбирает между Аргентиной или Боливией, перечисляет, пишет новость»

РФС не договаривался о матче с Нигерией, Венесуэлой, Эквадором и Боливией.

Ранее появилась информация, что Россия договорилась с Нигерией, Венесуэлой, Эквадором и Боливией о проведении матчей в 2025 году.

Коллеги написали о договоренностях о проведении четырех товарищеских матчей – с Нигерией, Венесуэлой, Эквадором и Боливией. Это правда?

– Я бы хотел опровергнуть данную информацию. Коллеги занимаются подбором всех свободных команд, выбирая из них те, которые им больше нравятся по каким‑то критериям. В принципе это не самая сложная работа. С другой стороны, радостно, что часть журналистов наконец‑то поняла, по каким принципам выбираются соперники. Теперь они знают, что есть официальные матчи и турниры, во время которых команды‑участницы не могут играть в товарищеских встречах. Это как раз неплохо, значит, не зря мы столько раз объясняли, почему нельзя 10 раз подряд провести матчи, условно, с командой Сербии.

Если внимательно посмотреть на международный календарь, то все становится достаточно понятно. Март и сентябрь – окна ФИФА, в которые больше вероятность сыграть с командами из КОНКАКАФ, потому что все остальные сборные заняты в официальных матчах.

Есть лето, где больше вероятность матча с командами из Африки, у которых будет перерыв в официальных соревнованиях. В октябре и ноябре частично свободна Азия, частично КОНМЕБОЛ. Соответственно, разобравшийся журналист делает так: смотрит календарь и выбирает между Аргентиной или Боливией. Перечисляет, пишет новость.

Что касается возможных соперников, то вне зависимости от переговоров и их результативности в очередной раз вынужден повторить, что наш принцип — комментировать соперников по товарищеским матчам только тогда, когда договоримся с нашими партнерами. Переговоры идут, комментировать мы их не будем, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Митрофанов о допуске России к отбору на ЧМ-2026: «Неверно говорить, что мы не примем участия. Техническая возможность существует, продолжаем переговоры»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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