«Зенит» вырвал победу на 96-й минуте, а все, кто пытается пугать его, потеряли очки. И это не последние потери». Шикунов о 16-м туре РПЛ

Александр Шикунов считает, что конкуренты «Зенита» в Мир РПЛ продолжат терять очки.

«Всегда неожиданно, когда лидер теряет очки в матче с аутсайдером. «Химкам» надо вылезать из ямы, поэтому в матче с «Краснодаром » (2:2) они закрылись и бились. Это все правильно, ведь они убрали простор для «быков». В первом тайме у Кордобы был только один полумомент — и все.

Сейчас все так будут биться, поэтому подобные нюансы будут происходить в каждом туре. «Краснодар», «Локомотив », «Динамо » и ЦСКА потеряли очки. «Зенит» же вырвал победу на 96-й минуте. А все преследователи и кто пытается пугать «Зенит» потеряли очки. И это не последние потери очков у этих команд», — сказал бывший спортивный директор «Спартака».

После 16 туров «Зенит» лидирует в РПЛ , опережая идущий вторым «Краснодар» на одно очко.