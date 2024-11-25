«Зенит» вырвал победу на 96-й минуте, а все, кто пытается пугать его, потеряли очки. И это не последние потери». Шикунов о 16-м туре РПЛ
Александр Шикунов считает, что конкуренты «Зенита» в Мир РПЛ продолжат терять очки.
«Всегда неожиданно, когда лидер теряет очки в матче с аутсайдером. «Химкам» надо вылезать из ямы, поэтому в матче с «Краснодаром» (2:2) они закрылись и бились. Это все правильно, ведь они убрали простор для «быков». В первом тайме у Кордобы был только один полумомент — и все.
Сейчас все так будут биться, поэтому подобные нюансы будут происходить в каждом туре. «Краснодар», «Локомотив», «Динамо» и ЦСКА потеряли очки. «Зенит» же вырвал победу на 96-й минуте. А все преследователи и кто пытается пугать «Зенит» потеряли очки. И это не последние потери очков у этих команд», — сказал бывший спортивный директор «Спартака».
После 16 туров «Зенит» лидирует в РПЛ, опережая идущий вторым «Краснодар» на одно очко.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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