«У «Спартака» и «Зенита» равные по уровню составы. Слабых позиций у красно-белых нет». Гладилин о клубах Мир РПЛ

Валерий Гладилин считает, что «Спартак» не уступает «Зениту» по составу.

«Не сказал бы, что какая-то линия в «Спартаке» была слабой. Все линии ровные. Конечно, сильный игрок никогда не помешает, но нет смысла покупать тех, кто не сильнее нынешних футболистов. Сейчас команда полностью укомплектована. Слабых позиций в «Спартаке» нет.

Сейчас и у «Зенита» есть проблемы. Не сказать, что они сильнее всех по составу. Шесть команд примерно одного класса: четыре московских, краснодарская и «Зенит».

У «Спартака » и «Зенита » равные по уровню составы, просто петербуржцы более сыгранны. Как только «Спартак» определится с костяком, то все восстановится», – заявил бывший полузащитник «Спартака».