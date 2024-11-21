«У «Спартака» и «Зенита» равные по уровню составы. Слабых позиций у красно-белых нет». Гладилин о клубах Мир РПЛ
Валерий Гладилин считает, что «Спартак» не уступает «Зениту» по составу.
«Не сказал бы, что какая-то линия в «Спартаке» была слабой. Все линии ровные. Конечно, сильный игрок никогда не помешает, но нет смысла покупать тех, кто не сильнее нынешних футболистов. Сейчас команда полностью укомплектована. Слабых позиций в «Спартаке» нет.
Сейчас и у «Зенита» есть проблемы. Не сказать, что они сильнее всех по составу. Шесть команд примерно одного класса: четыре московских, краснодарская и «Зенит».
У «Спартака» и «Зенита» равные по уровню составы, просто петербуржцы более сыгранны. Как только «Спартак» определится с костяком, то все восстановится», – заявил бывший полузащитник «Спартака».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
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