Левников назначен на матч «Спартак» – «Локомотив» в 16-м туре РПЛ, Карасев рассудит игру «Оренбург» – «Зенит»
22 ноября (пятница)
«Рубин» – «Акрон»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Дмитрий Семёнов, Алексей Ермилов; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Евгений Кукуляк; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Владимир Казьменко.
23 ноября (суббота)
«Оренбург» – «Зенит»: судья – Сергей Карасев, помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Константин Шаламберидзе; инспектор – Андрей Бутенко.
ЦСКА – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Юрий Баскаков.
«Химки» – «Краснодар»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Эдуард Малый.
«Спартак» – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Артем Любимов; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Алексей Тюмин.
24 ноября (воскресенье)
«Крылья Советов» – «Ахмат»: судья – Павел Шадыханов, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Гвардис.
«Факел» – «Динамо» Москва: судья – Артем Чистяков, помощники судьи – Алексей Ширяев, Адлан Хатуев; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Сергей Мацюра.
«Пари НН» – «Динамо» Махачкала: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Артур Федоров; инспектор – Александр Гончар.
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