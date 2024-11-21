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Левников назначен на матч «Спартак» – «Локомотив» в 16-м туре РПЛ, Карасев рассудит игру «Оренбург» – «Зенит»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 16-го тура Мир РПЛ.

22 ноября (пятница)

«Рубин» – «Акрон»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Дмитрий Семёнов, Алексей Ермилов; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Евгений Кукуляк; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Владимир Казьменко.

23 ноября (суббота)

«Оренбург» – «Зенит»: судья – Сергей Карасев, помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Константин Шаламберидзе; инспектор – Андрей Бутенко.

ЦСКА – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Юрий Баскаков.

«Химки» – «Краснодар»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Эдуард Малый.

«Спартак» – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Артем Любимов; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Алексей Тюмин.

24 ноября (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Ахмат»: судья – Павел Шадыханов, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Гвардис.

«Факел» – «Динамо» Москва: судья – Артем Чистяков, помощники судьи – Алексей Ширяев, Адлан Хатуев; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Сергей Мацюра.

«Пари НН» – «Динамо» Махачкала: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Артур Федоров; инспектор – Александр Гончар. 

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт РФС
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoАлексей Сухой
logoПавел Кукуян
logoКирилл Левников
Артем Чистяков судья
logoСергей Карасев
logoВасилий Казарцев
Павел Шадыханов
logoЯн Бобровский
logoЛокомотив
logoОренбург
logoПари НН
logoДинамо Махачкала
logoАкрон
logoЗенит
logoХимки
logoРостов
logoКрылья Советов
logoРубин
logoКраснодар
logoЦСКА
logoДинамо Москва
logoАхмат
logoСпартак
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